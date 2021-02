Perritos bonitos, graciosos y amigables, justo para mejorar el ánimo. Si los necesitas, mira estos perros para alegrar el día

Las mascotas son amor, ya sean perros, gatos, algún pajarito o un hurón. Pero sin duda alguna, los caninos nos dan algo con solo verlos, a veces sus gestos o sus acciones nos hacen reír o nos causan ternura.

Por eso, date un tiempo y mira estos perros para alegrar el día. Seguramente serán un buen break del home office, las tareas, la escuela o cualquier responsabilidad que estés haciendo, también puedes mandárselo a tu crush, tus amigos o a quien tú quieras. Y es que ¿a quién no le gusta ver perritos?

Mira este video de perros para alegrar el día

Todos estos perritos ayudarán a mejorar tu ánimo. No importa su tamaño, raza o dónde estén, seguramente te darán mucha ternura.

Beneficios de tener un perro

Si mirar perritos para mejorar tu ánimo es una buena opción, ahora imagina tener uno en casa. Aunque eso sí, si decides tener uno hay que ser consciente de que es una gran responsabilidad, pues son seres vivos que necesitan tiempo y sí, también dinero.

Hay varios beneficios de tener un perro de acuerdo con la ciencia. Según se ha demostrado, las personas que conviven con uno tienen buenos niveles de presión arterial y colesterol, además de que pueden tener un mejor sistema inmune.

Pero no solo hay beneficios físicos, los perros también ayudan a mejorar la salud mental. De hecho, en ocasiones son utilizados en terapias psicológicas. No solo con ver videos de perros para mejorar el día, sino que estar acompañado con uno ayuda a no sentirse solo, pues su compañía estimula la comunicación. Son también una buena recomendación para evitar la depresión.

Al jugar con ellos, puede aumentar la oxitocina de las personas, así como estimular la producción de serotonina y dopamina, lo que ayuda a disminuir el estrés. Otro beneficio es que haces ejercicio al jugar o sacarlos a la calle. Si hay niños en casa, tener un perro los beneficia en que puede mejorar su confianza y seguridad.

Entre los beneficios también se encuentra que estimulan la vida social, pues al sacarlos a pasear es casi inevitable conocer a otras personas. Así que ya sabes, tener un perro tiene varios beneficios psicológicos, sociales y físicos. Y ya sea que tengas uno, que te animes a adoptar o que de plano no, aprovecha para ver estos perros para alegrar tu día.

