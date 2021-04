¿Qué tanto de ejercitas? Según un nuevo estudio, hacer ejercicio reduce tus posibilidades de ser hospitalizado o morir por covid-19. Esto es lo que se sabe.

«El único mal entrenamiento es el que nunca sucedió», reza el dicho sobre la importancia de hacer, siquiera, 30 minutos de ejercicio al día. No es sorpresa que la actividad física tiene miles de beneficios, pero ahora se asocia con algo más importante a la situación actual: no agravarse de covid-19. Un nuevo estudio publicado en el British Journal of Sports Medicine apunta que ser constante en tu ejercicio reduce tus probabilidades de ser hospitalizado o morir por coronavirus.

Inactividad: el enemigo de tu salud

Ya es bien sabido que las condiciones médicas preexistentes —diabetes, presión arterial alta y obesidad— elevan las probabilidades de agravarse por covid-19. Sin embargo, los investigadores apuntan que la inactividad es otro factor determinante para un cuadro benigno o no.

¿Cómo llegaron a estos apuntes? Analizaron los resultados de 50 mil californianos que tuvieron covid-19. Los pacientes inactivos tuvieron más riesgo de ser hospitalizados y morir a comparación de quienes hacían ejercicio con regularidad.

Dividieron a las personas en tres grupos (hombres y mujeres) sobre la cantidad de ejercicio que hacían: +150 minutos a la semana (activos); 11-149 minutos a la semana (regulares); 10 minutos a la semana (inactivos).

Pero si ya soy una persona fit… ¿por qué me enfermé de covid-19?

Esta fue una pregunta de debate en torno al estudio: ¿por qué las personas sanas y que se ejercitan se enferman, e incluso agravan, de covid-19?

De acuerdo con el Dr. Robert Sallis, autor principal del estudio, la manera en que te infectas de coronavirus «tiene mucho que ver con el estilo de vida». Por ejemplo, en cuanto a los maratonistas y ultra-dedicados al ejercicio: «Hay datos que sugieren que maratonistas y corredores —y quien sea que se dedique a deportes de extremo alto impacto— tengan alguna inhibición de su función inmunológica después de entrenar o competir en alto impacto».

Y añade: «Hay estudios donde estas personas tienen mayor riesgo de contagiarse de resfriado que quienes hacen ejercicio moderado». Por eso recomiendan que, durante la pandemia, se eviten los ejercicios de resistencia extrema.

Y sí, el ejercicio es bueno para la salud, pero no te hará inmune al coronavirus

La actividad física no solo te ayuda a aminorar un cuadro grave de covid-19, sino que es bueno para combatir otras enfermedades a largo plazo.

Aún así, como recalcan en The Conversation, «los factores socioeconómicos también tienen un papel importante. Se sabe que los grupos sociales en desventaja tienen mayores riesgos si padecen covid-19. Estas desventajas también están ligadas con menos oportunidades de tener tiempo libre para hacer actividad física».

Y aunque hacer ejercicio no te «salve» por completo de padecer coronavirus, con este estudio pretenden también sensibilizar sobre los beneficios a largo plazo. Y recalcar, una vez más, lo bueno que es mover el cuerpo.