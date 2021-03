Te mereces algo mejor y no solo un amor a medias

No te conformes con menos. Soltar ese ‘casi algo’ duele mucho, pero sabes que mereces algo mejor que solo un amor a medias.

A veces, alejarte es lo mejor que puedes hacer para ti. Alejarte del amor a medias: aquel que de cierta forma te llenaba de mariposas el estómago, pero también de incertidumbre. Y cuando partas, las cosas se pondrán más difíciles. Te cuestionarás todo, probablemente te sientas perdida, pero encontrarás en ti lecciones que jamás pensaste vivir. Y ese camino te forjará.

No te conformes con un amor a medias

Las cosas no salieron como planeaste, porque, evidentemente, tenías una construcción quasi-ideal de cómo se vería tu futuro con esa persona. Pero Shakespeare decía que «las expectativas son el camino al corazón roto». Y aunque supieses que no debías escuchar esas expectativas, algo te emocionaba y no lo soltabas.

¿Eso está mal? Para nada, todos estamos aquí para aprender. Pero lo que ese trayecto del amor a medias trajo fueron una serie de cuestionamientos que, probablemente, te mantenían intranquila. Aún así, tú quieres ver dónde terminará todo.

Llegó el final de ese amor a medias, y el golpe no pudo ser más duro

Decidiste abandonar los ideales por tu bien. Porque eres una mujer con amor propio, y alejarte de las trivialidades de un amor desequilibrado es parte del remedio. Mientras avanzan los días, conocerás otras formas de extrañar: lo que fue, lo que te hacía sentir, los lugares a los que iban, las conversaciones. Y será un trago muy amargo.

No cuestionas el vínculo que hubo —hasta lo enalteces y lo agradeces infinitamente—, pero cuando ves que no hay un futuro que te hará sentir mejor, comprendes poco a poco que debes abandonarlo.

Y mientras esperas que sea una lección para la otra persona, sabes que la número uno y la persona más favorecida de esta experiencia serás tú. Porque retaste tus debilidades y fortalezas, cumpliste con lo que tu intuición decía, te valoraste como mujer merecedora y estableciste las prioridades de tu bienestar.

Porque todo esto también pasará. Y porque te darás cuenta que mereces algo mejor que solo un amor a medias.

RB

SIGUE LEYENDO: