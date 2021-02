No se trata de las tradicionales citas con el psicólogo, sino de otros caminos para encontrar la paz interior. Elige tu terapia y empieza el año con la mejor actitud.

Tu salud mental es igual de importante que la física, y así como dedicas varias horas de la semana a ejercitarte, necesitas prestar atención al estado de tu mente. Prueba alguna de estas terapias e ideas que, con un poco de paciencia y disciplina, te acercarán a un estado de serenidad constante. ¡Una cabeza en paz será la fuente de todos tus bienes!

Por un mundo mindfulness

Igual que muchos, seguro has escuchado esta palabra, pero pocos sabemos practicarla. Rafael Puebla, fundador de OnBeing Mindful (www.onbeingmindful.com) y maestro certificado en inteligencia emocional, nos explica que “es la habilidad de regresar al presente con una actitud de amabilidad y aceptación”. No es un talento ni surge por accidente, viene de una clara intención de enfocarte en lo que sucede para ver la realidad y disfrutarla.

¿Quién la necesita?

Tiene beneficios para todos, pero en especial para quienes se sienten sobrepasados por el estrés, a quienes les cuesta trabajo enfocarse, mantener la calma en situaciones difíciles o que no logran gestionar sus emociones. Si últimamente sientes tensión, miedo o ansiedad, es momento de explorar la práctica.

¿Cómo comenzar?

“La presencia plena se logra a través de la meditación”, explica Puebla, “que no equivale a escapar de la realidad, poner la mente en blanco o eliminar los pensamientos, sino a observarlos”. Cuando tu mente está clara, puede elegir una mejor respuesta a la situación que enfrenta, ya sea positiva o negativa.

“El beneficio de ser mindful es la capacidad de ver las cosas, las personas y la vida como son, no como nos gustaría. Nos acercamos al balance emocional para responder con mayor sabiduría ante el mundo incierto y complejo en que vivimos. Una vez que logras esto, elevas tu calidad de vida y llegas a la pauta de oro de la práctica: experimentar paz interior, alegría y compasión”.

Cuando disminuimos nuestros niveles de estrés también bajamos los de cortisol, hormona que, en grandes cantidades, genera enfermedades y agrava las actuales.

Grita a todo pulmón

Cuando todo falle, ¡libera tu voz! La Primal Scream Therapy fue desarrollada por el doctor en psicología Arthur Janov, quien asegura que los problemas de salud física y mental se deben a dolores reprimidos del pasado y solamente aceptándolos se puede continuar en la vida. La manera de soltarlos es a través de gritos.

¿Quién la necesita?

Si tu mal humor sube muy rápido por circunstancias que no lo ameritan o sientes tensión constante, podría ser ira contenida. “Los gritos son la salida del enojo universal o de tormentos no conscientes que se expanden por todo el sistema, afectando órganos y comportamientos”, asegura Janov.

¿Cómo comenzar?

Lo que se hace con los pacientes es dejarlos descargarse hasta que su mente comienza a descomprimir sus molestias, en cierto punto llegarán los pensamientos negativos reprimidos a la cabeza y los soltarán, ya sea con más gritos o en ocasiones con lágrimas. Aunque por lo general es una práctica guiada, puedes probarla en solitario, en un lugar en el que te sientas cómoda y en donde tus gritos no preocupen a nadie.

El arte de dejar ir

Uno de los mayores dolores en la vida son las pérdidas, las cuales vienen en todas las formas y no siempre son fáciles de superar, pero tampoco de identificar. “Pérdida es algo que tenía y ya no tengo, pero también lo que deseaba y nunca obtuve”, dice Gaby Pérez Islas, maestra en tanatología, “soltar las ilusiones y ese supuesto imaginario de lo que creíamos que sería nuestra vida toma tiempo y es un proceso”. Para eso sirve la consejería tanatológica, que aunque tiene una etimología que la relaciona con la muerte, no es un tratado sobre la ausencia, sino un ejercicio de tu propia presencia.

¿Quién la necesita?

Señales de que llevas “exceso de equipaje” en la vida, según la experta, “es cuando estás yendo muy despacio a conseguir lo que quieres, ya que puedes estar cargando con lastres que merman tu paso. Otro indicio es si volteas demasiado a ver lo que fue, porque utilizas el pasado como sillón en vez de trampolín”.

¿Cómo comenzar?

Se puede dejar ir el dolor de una pérdida si la sustituyes por nuevos sueños y metas sin caer en la nostalgia. “Recuerda que lo que viene conviene y a veces la vida no nos quita cosas, nos libera de ellas”. A cambio de tu esfuerzo tendrás una vida llena de páginas en blanco para escribir nuevas historias, la paz mental de la aceptación y la motivación para ir tras otros sueños.

Investigadores de la Universidad de Keele, en Inglaterra, hicieron un experimento de tolerancia al dolor y comprobaron que las palabras fuertes tienen un poder analgésico y, ante el sufrimiento, gritar es un alivio.

Relájate y alcanza tu potencial

Para gozar de bienestar mental necesitas una estrategia integral, la cual incluye terapias que relajen a través de los sentidos, como la aromaterapia, y es que ya existen extractos aromáticos científicamente probados para medir los efectos emocionales que tienen en el cerebro. Prueba de ello es la línea Mind & Mood, una gama de aceites esenciales puros, los primeros con pruebas neurocientíficas de que los aromas influyen en nuestro estado de ánimo.

¿Quién la necesita?

Los que quieran un boost de bienestar emocional, ya sea temprano cuando te haga falta energía para un día ocupado, en circunstancias en que debas estar alerta y para dormir en paz.

¿Cómo comenzar?

Esta línea de Oriflame abarca cuatro fases emocionales clave: Energise Me (energízame), con toronja y pimienta rosa; Empower Me (empodérame), con laurel y bergamota para obtener el máximo potencial; Balance Me (equilíbrame), con olíbano y madera de cedro para motivar la atención plena, y Relax Me (relájame), con sándalo y lavanda para eliminar la tensión. Sólo debes olerlo, según lo requieras ¡y beneficiarte!

APRENDE A RECIBIR

Para darle la bienvenida a lo que la vida tiene que darte es importante tener las manos abiertas. Para motivarte a hacerlo, Pérez Islas nos pide recordar estas ideas:

1. Soltar no duele, quedarse aferrado sí.

2. El precio que hay que pagar por haber tenido algo es el dolor de la ausencia.

3. Llora a quien se tuvo que ir; al que se quiere ir, acompáñalo a la puerta.

3 SIMPLES PASOS PARA EMPEZAR A MEDITAR

1. Encuentra una postura cómoda, sentada.

2. Lleva la atención a tu respiración, siente la inhalación y exhalación, no hay necesidad de modificarla, sólo observarla.

3. Las distracciones son bienvenidas en el proceso, date cuenta de que lo has hecho y de manera amable y sin juzgarte, regresa la atención a tu respiración.

Por: Jessica Moreno

