Todo lo que aprendiste de los perfumes en tu infancia y no lo sabías

El poder de un perfume es infinito, puede cambiar tu actitud con tan solo unas gotas y también llevarte en un viaje en el tiempo hacia sitios y con personas que te reconfortaban. Vuelve a conectar con las fragancias que tienen un valor real en tu vida.

Cuando eras niña, los perfumes que usaban tus padres y las personas con las que más convivías te hacían crear grandes momentos en tu mente y quizá no imaginabas que cuando crecieras, el hecho de volver a reencontrarse casualmente con esos aromas, tu mente volaría en el tiempo para llevarte al lado de tus seres queridos y volver a experimentar los sentimientos de antes.

Perfumes favoritos

Si te preguntas qué es lo que pasa para que la magia suceda, esto se debe a que tanto el sentido del olfato y la memoria se encuentran en la misma zona del cerebro, así es que si todavía te preguntas por qué hay cosas de tu infancia que no recuerdas con precisión, pero cuando, por ejemplo, llega a tu olfato la dualidad aromática de los cítricos, bergamota italiana y lavanda francesa del perfume Legend de Mont Blanc, esta es la razón por la que vienen a tu mente las mañanas cuando tu papá se alistaba para ir a trabajar y, de paso, dejarte por la escuela.

Es posible que no tengas claras algunas vivencias a su lado, pero si hoy vuelves a tener este aroma cercano podrás decir: “me acuerdo cuando era pequeña y él me llevaba a la escuela”, y esto es porque, según estudios científicos, es más fácil que conectes tus recuerdos a las fragancias antes de los diez años que a eventos en particular.

Las personas y la influencia que tienen en tu vida también se relacionan estrechamente con los aromas, tal vez ya te has dado cuenta que una fragancia puede hablar mucho del carácter de alguien y es posible que recuerdes a tu madre preparándose para ir a una entrevista de trabajo y girando en una sutil estela de Chanel No. 5 porque necesitaba transmitir una imagen de seguridad, y ese poder lo tienen los perfumes.

Para sentirse bien

Según la Asociación de Perfumería de América del Norte, hay estudios que respaldan la idea de que un aroma agradable puede influir en tu autoestima y cambiar tu actitud con la que empieces tu día y enfrentes los momentos especiales de tu vida.

Todo el mundo tiene debilidad por los aromas agradables, pero lo cierto es que aprendemos a amar los perfumes tal y como si se tratara de una herencia que recibimos de nuestros padres y/o abuelos.

Si haces una remembranza de cómo empezó tu debilidad por ellos, quizá te encuentres con que en tu infancia mirabas con admiración el romántico envase blanco de Anaïs Anaïs, el favorito de tu mamá y ella permitía usar un poco en fechas especiales, aunque eso sí, siempre se aseguraba de que tuvieras un kit infantil con jabón, perfume y crema de acuerdo a tu edad. Así es como empieza este hábito que puedes transmitirle a tus hijos, sobrinos o a los hijos de tus amigas.

¿Cuál dirá más de ti?

Entre tantos aromas que has conocido a lo largo de tu historia, como el clásico Rochas Mademoiselle, parece un tanto complicado encontrar la ideal y que vaya mucho más allá de los recuerdos y que empiece a hacerse parte de ti; un punto valioso al momento de elegir es considerar la clasificación por familia olfativa: hespérides, que son perfumes orientales, como Illicit de Jimmy Choo; los frescos, como Fleur de Pêcher, de Karl Lagerfeld; los florales que se personifican en Amor Amor, de Cacharel, por ejemplo.

Otra manera que tienes de elegir el tuyo es tal y como lo aprendiste en casa: ¿qué quieres transmitir? ¿A dónde vas a ir, a divertirte, en busca de una oportunidad laboral o a presentar el proyecto de tu vida? Considéralo, porque tu perfume te ayudará a transmitir lo que quieres y siempre recuerda que, al igual que a ti en la infancia, una fragancia te ayudará a crear memoria en quienes tengas cerca.

Por: María del Carmen López