¿Veganismo? ¡Aclara tus dudas y quítate el miedo!

Definitivamente, no es una dieta, sino un estilo de vida que mejora tu salud. Para aclarar tus dudas, hablamos con la antropóloga y activista por la liberación animal Laura Sáinz, quien, además, nos comparte dos recetas que puedes hacer para comenzar un estilo de vida meatless.

Cuando escuchamos la palabra “vegano”, muchas veces causa animadversión y no sabemos ni porqué. También creemos que se trata de un concepto narcisista de quien lo practica, “para sentirse diferente”, pero la realidad es que se trata de una postura sociopolítica y de un estilo de vida que, para poder ser saludable, debe ser tomado con seriedad y estudiar muy bien su concepto. Para entenderlo y acercarnos a una dieta meatless o inclusive si quieres comenzar la transición hacia el veganismo, consultamos a la activista y antropóloga Laura Sáinz, creadora de Veganiza tu Vida y autora recetarios digitales.

¿Qué el veganismo?

No consumir productos derivados de animales. Implica primordialmente alimentos cárnicos, pero también derivados como los lácteos, el huevo y, aunque no lo creas, las pastas italianas, botanas o galletas que requieren grasas o gelatinas animales para su composición; también hay productos de belleza que los integran. Y desde luego, prendas de cuero. Los veganos solo comprendemos el 1% de la población mundial, pero queremos crecer y que más gente haga consciencia.

Si me gusta mucho la carne, pero quiero añadir alimentos veganos, ¿por dónde empiezo?

Puedes incluir algunos alimentos, pero te respondo con otra pregunta: ¿por qué crees que no quieres dejar de comer carne? ¡Por el sentido del gusto! A mí me encantan los tacos al pastor, era fan del queso de cabra y no sabes cuánto me costó dejarlos… De hecho, lo último que dejé fue el salmón porque me encantaba. El tema con el veganismo es ese: reconfigurar tu sentido del gusto, lo vas modificando de manera consciente, es un esfuerzo, un sacrificio y cuando inicias transición es incómodo, pero como todo esfuerzo, tiene otras recompensas: estás cuidando tu salud, salvando animales y, sobre todo, salvando el cambio climático.

¿Qué beneficios tiene para la salud?

La dieta basada en plantas favorece a que evites la aparición de la diabetes y las cardiopatías, ya que no generas exceso de colesterol o triglicéridos. Al no consumir huevo ni mantequilla, no consumes pan. Todos estos elementos inflaman células y el cancerígeno más potente para un cáncer provocado es la caseína, que contienen la leche y los derivados lácteos. Las enfermedades más comunes entre los mexicanos: diabetes, hipertensión y cáncer de colon y órganos reproductivos; una dieta vegana te ayuda mucho a que la propensión a ellos disminuya.

¿Por qué muchas personas veganas se pueden descompensar o lucir demacradas?

No, al contrario. La dieta a base de vegetales y plantas ayuda a que la piel luzca más hidratada e iluminada; el pelo rejuvenece y tus uñas se fortalecen. Hay gente que pierde peso, pero no todos, eso es un mito de los muchos que hay. La importancia es que sepas sustituir la proteína animal con una fuente vegetal, si lo haces sin información y sin

supervisión, entonces sí te descompensas; más daño te haces cuando te sometes a cualquier dieta détox, o de licuados o que se ponen de moda.

¿No es desabrida la comida vegana?

Todos los platillos que me digas se pueden veganizar. Los taquitos al pastor puedes sustituirlos con soya texturizada, con champiñones y lentejas; a nivel gustativo lo que realmente le da el sabor a las carnes con los condimentos. Un pescado mal sazonado no sabe a nada… entonces, ¿por qué no mejor lo sustituyes por vegetales y añades los mismos condimentos? Es la diferencia a nivel mental. Por ejemplo, a mis sobrinos les hago “atún” de garbanzo y lo preparo igual que el atún y ni cuenta se dan…

¿Cómo fue tu transición?

Empecé en Google, a buscar información de ONG, de médicos y nutricionistas; encontré al Dr. Michael Greger, cuya página informativa Nutrition Facts es bastante completa; después encontré a la organización Vegan Outearch, donde pude comenzar a ver equivalencias de minerales, proteínas y grasas. Mi primera alimentación fue de frijoles y arroz inicialmente, que es una dieta madre de los mexicanos. Más adelante estudié antropología para entender de dónde venían los condicionamientos y hábitos alimentarios de los mexicanos. Encontré que el papel de las mamás es protagónico: ella decide qué comes y qué no.

¿Qué impulsa el proceso del cambio hacia el veganismo?

De su proceso interior, tal cual como el bienestar emocional. Cuando escuchamos la frase “Hacer el trabajo interior” en el tema espiritual pensamos en las viejas creencias y en cambiar malos hábitos. Acá es igual, es cambiar tu estilo de vida y los cambios siempre implican un sacrificio, sobre todo los ideológicos, como lo es la alimentación animal. No pienses en lo que vas a perder, sino en lo que vas a ganar y concéntrate en eso: en tu salud y en la salud del planeta, porque el veganismo no es una decisión netamente individual, sino por el bien común.

¿También existen productos de belleza veganos?

Sí, hay dos tipos de productos de belleza o limpieza: los veganos, que no tienen ningún ingrediente animal asociado –la grasa animal se usa para algunos ingredientes de limpieza– y los cruelty-free, que implican que no fueron probados en animales. Son dos cosas distintas. Hay muchísimas marcas nacionales e internacionales que se venden en los supermercados que cumplen con uno o con ambos beneficios. Cuando revises las etiquetas de los ingredientes verás también si tiene los sellos de “no testeado en animales”, como Te Protejo Mexico, Bunny Leap o PETA, que son certificaciones muy importantes. Ahora circula en redes la campaña Save Ralph que dirige Taika Waititi, y es un conejito que pide detener las pruebas en animales.

Una voz entre el 1% de la población suena a un granito de arena, literalmente… Te comparto mis números de reducción de huella ambienta desde que soy vegana desde hace 3 años y 10 meses he salvado 774 vidas animales, he ahorrado: 5 mill 746 mil 182 litros de agua y 24 mil 978 kilos de cereal con el que alimentan a las reses y vacas; he ayudado a salvar 3 mil 864 m2 de bosques que serían pastizales y he evitado 12 mil 558 emisiones C02. De esta forma se hace una diferencia pequeña, pero importante para el planeta.

Cursos online @casaanimalmorelia, sin costo.

RECETARIO VEGANO

Tofu al jengibre

Ingredientes:

1 paquete de tofu extra firme bien seco y picado en rectángulos medianos

Un trozo mediano de jengibre finamente picado

2 cdas de ajo picado

2 cdas de vinagre de arroz

1 cda de miel de maple

Media taza de salsa de soya

Procedimiento:

En un tazón mediano mezcla todos los ingredientes y coloca el tofu a marinar. Cuida que cada pedacito alcance a saborizarse con la mezcla. Deja marinar mínimo 4 horas (lo ideal es una noche). Precalienta el horno (horno tostador en broil) a 180C y hornea durante 20 minutos. Dales la vuelta y hornea otros 10 minutos o hasta que veas que se pone morenito. ¡Listo! Cómelo como parte de una ensalada o de la forma que prefieras.

No atún de garbanzo

Ingredientes

2 tazas de garbanzo cocido y bien colado

1/3 de cebolla morada picada

2 jitomates medianos picados

1/2 chile serrano picado

1 taza de verduras cocidas y picadas (la que prefieras)

Mayonesa vegana (1 cucharadita, opcional)

1 cucharadita de mostaza

Crema vegana de almendras al gusto*

Sal, pimienta y pimentón

Procedimiento

En un plato extendido aplasta bien los garbanzos con un machacador. En una ensaladera o tazón grande coloca las verduras, la cebolla, el jitomate y el chile picados. Vierte los garbanzos machacados, la mostaza, la mayonesa y dos cucharadas de crema de almendra. Le pondrás más o menos crema, según tu gusto. Finaliza agregándole las especias e incorpora bien. Disfruta tu no atún acompañado de tostadas u hojas de lechuga.

*Crema de almendra

Media taza de almendras remojadas -con una hora basta- y peladas

1 ajo pequeño

Jugo de medio limón

2 cucharadas de amaranto

3/4 de taza de leche vegetal o agua

Pizca de sal

Procedimiento

Licua todo junto, el espesor depende del líquido que le pongas, calcúlalo a tu gusto. Sirve y refrigera.

