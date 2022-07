¡Cuidado! Estos 4 errores están debilitando tus uñas (y cómo remediarlo)

Ya sea que te encante tener un manicure perfecto con diseños extravagantes, o prefieras las uñas nude y neutrales, puede ser frustrante tener uñas que no luzcan tan presentables. Pero no estás sola, mucha gente sufre de uñas debilitadas y quebradizas, ¿pero qué cosas lo están causando? Aquí encontrarás las cosas que están debilitando a tus uñas —y qué puedes hacer para fortalecerlas.

1) Tienes una obsesión con el gelish o el acrílico

A todas nos encanta cómo luce un buen gelish y lo sencillo que es tener así de arregladas las uñas. Pero no es el mejor método para tener uñas saludables. Pueden llevar a descarapelarlas y debilitarlas, además de que lo peor que puedes hacer es quitarte el gelish por tu cuenta.

¿Qué hacer? Deja que tus uñas descansen entre tus citas de manicure. Mantenlas hidratadas y usa un barniz endurecedor para que no se debiliten más, y cuida de tus cutículas.

2) Estás arrancándote tu barniz de uñas

Cuando te arrancas el barniz no solo estás quitando el color, sino que estás quitando la primera capa de tus uñas y eso provoca que se adelgacen mucho más. Puede tomar meses reponer esa fortaleza que necesita tu uña.

¿Qué hacer? ¡Jamás te arranques el barniz! Nunca frotes para arrancarlo por más tentación que te dé.

3) Tienes deficiencia de vitaminas

No tener una dieta balanceada causa deficiencia de nutrientes y tu cuerpo no recibe las debidas vitaminas. La más común para fortalecer uñas es vitamina B7 (biotina), pero falta de vitaminas A, C y D también provoca que no crezcan.

¿Qué hacer? Aumenta tu consumo de vitaminas y minerales esenciales, incluso puedes añadir colágeno para mejorar el estado de las uñas y que crezcan saludables y fortalecidas.

4) No estás usando guantes cuando lavas trastes

Aunque suene poca cosa, son los pequeños detalles lo que provoca el desgaste paulatino de las uñas. Estás exponiéndolas a productos con químicos, y tanto el agua como el jabón las debilitarán y provocarán que se descarapelen más fácil.

¿Qué hacer? Procura usar guantes para lavar los trastes. Evitarán que estos químicos toquen las uñas, afecten la zona y terminen debilitarse. Esta es una barrera protectora fácil de conseguir, así que no lo dudes ni un mometo.