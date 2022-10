5 tratamientos de skincare para cuidar la piel a partir de los 35 años

A esta edad, los signos de envejecimiento empiezan a hacer su aparición, dentro de ellos: flacidez, manchas y arrugas en el contorno de los ojos. Estos son algunos de los tratamientos de última tecnología que utilizan algunas celebridades para lucir más jóvenes, sin importar su edad ni tipo de piel.

Consultamos a la Dra. Jesse Schwartzberg, médico cirujano con especialidad en dermatología clínica y cosmética, directora de Skin Project, quien nos explica los tratamientos y productos que puedes aplicar a partir de ya para conservar la piel sana, hidratada y luminosa.

1. Limpieza

Para que la piel esté libre de impurezas no puede faltar una rutina de limpieza. Lo más recomendable es usar por las mañanas un limpiador suave con ingredientes poco agresivos; y para la noche usar un producto con textura cremosa para retirar el maquillaje, y otro de textura jabonosa para retirar todos los residuos y limpiar los poros.

Si no tienes mucho tiempo, puedes usar un agua micelar.

2. Hilos tensores PDO para unos ojos rasgados a la foxy eyes

¿Qué son? Se trata de monofilamentos bio-reabsorbibles que suelen emplearse para conseguir el efecto foxy eyes, que es muy popular entre las celebridades. En otras palabras, “son hilos con pequeñas espículas que se colocan bajo la piel, provocando un sutil levantamiento; además, favorecen la producción de colágeno.

Foto: Unsplash

Existen monofilamentos más delgados conocidos como hilos lisos que se pueden colocar alrededor del ojo, arriba de la ceja y en las patas de gallo”, explica la Dra. Jesse Schwartzberg.

[Te puede interesar: Rutina de skincare para tener la piel glowy si tienes 40 años o más]

3. Limpieza personalizada Diamond Glow

Es una limpieza de grado médico. Está personalizada de acuerdo con las necesidades de cada tipo de piel. Durante el tratamiento se aplican dos tipos de tónicos sobre el rostro logrando limpieza, hidratación y luminosidad.

“Estos penetran gracias a los microcanales que genera la dermoabrasión con la pieza punta diamante, con lo cual se genera una exfoliación que ayuda a desvanecer líneas de expresión a lo largo de varias sesiones”, explica la especialista en piel.

Dentro de este tratamiento también se realiza una extracción manual y se aplica una mascarilla hidratante, calmante o antiedad, de acuerdo con las necesidades de cada paciente”, explica Jesse Schwartzberg.

[También lee: Hacks para tener la rutina de skincare de tu celebridad favorita]

4. Hollywood peeling

Es un tratamiento seguro para la mayoría de los tipos de piel. Se realiza con una tecnología láser Q-Switch, la cual mejora el aspecto y textura de la piel.

“Se trata de un procedimiento no invasivo que anteriormente sólo se practicaban las celebridades (de ahí su nombre), entre ellas Angelina Jolie y Kim Kardashian, con el cual se mejora la calidad de la piel, devolviéndole la luminosidad y aportando un aspecto juvenil”, explica Schwartzberg.

Foto: Getty.

No es incómodo ni doloroso, no requiere anestesia y no tiene tiempo de recuperación. Puede practicarse un día antes de algún acontecimiento importante.