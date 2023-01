6 hábitos para comer bien y bajar de peso

Ponemos muchas esperanzas en los inicios, llámese un lunes o el primer día del año. Deseamos tomar toda su energía renovadora para impulsarnos y alcanzar diversas metas. De ahí que el propósito de bajar de peso al arrancar un ciclo sea un tema recurrente cercanas el fin de año y el inicio de un ciclo más.

En esta ocasión, en lugar de dietas milagrosas o planes de alimentación estrictos, los cuales, con seguridad terminarás por abandonar en un par de semanas, te proponemos un esquema que te permitirá enfocarte en tu propia salud.

6 hábitos para bajar de peso en 2023

Si ya probaste de todo, hasta lo más extremo, y vuelves a fallar, es momento de intentar algo diferente. Los consejos siguientes son primordiales para generar un cambio.

La clave está en ser constante por 21 días, ya que, según la propuesta del psicólogo William James, es necesario cumplir un lapso de tres semanas seguidas para poder generar un nuevo hábito, con base en la repetición de una conducta.

1) Ponte lista

Bien dice el dicho, más vale prevenir que comprar de más. Por eso, lo primero que debes hacer es la lista de compras. Redactarla, te tomará unos minutos, pero, tenlo por seguro, puede ahorrarte varios kilos. Recuerda que: lo que no hay en casa no se come.

2) Compra sano

Prepara la lista de compras empezando por lo más importante: verduras, frutas, proteínas de primera calidad, legumbres, semillas y así, sigues. En snacks sólo pondrás dos, tratando de que éstos tengan muy pocos ingredientes y no sean muy procesados.

3) Nuevos tiempos

Generaciones atrás nos acostumbraron a comer entrada, plato fuerte y postre, pero no tienes que alimentarte en tres tiempos durante la hora de la comida. ¡Es demasiado! Si te gusta hacerlo todos los días, trata de que las porciones sean pequeñas y estén en un mismo plato, con excepción del postre.

4) Con dulzura

No te prives. Opta por un postre que sea algo ligero, sin tanta azúcar y hecho con carbohidratos buenos (avena, quinoa, harina integral o fruta), evitando las harinas refinadas. Lo importante es probar un poquito de todo, sin excesos.

5) Primer bocado

El desayuno es la comida más importante del día. Pero puede realizarse a las 8 de la mañana, mediodía o a la 1 de la tarde. Su nombre define una acción: romper el ayuno y por eso es valioso, porque es lo primero que le vas a dar a tu cuerpo, debe ser de calidad para nutrir a nivel celular, sentirte bien durante el día y tener una mente clara.

6) Tómalo en cuenta

Cuenta tus porciones de frutas y verduras al día. Como mínimo seis de verduras y dos tantos de fruta, su fibra y nutrientes ayudarán a que te sientas satisfecha. Empieza con esto por 21 días y, poco a poco, adopta nuevos cambios, como realizar ayunos intermitentes o reducir tu consumo de sodas, por ejemplo. Te sentirás tan bien que continuarás repitiendo estos pasos en automático.