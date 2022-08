Aborto espontáneo: cuáles son sus síntomas y qué lo causa

Datos del American College of Obstetricians and Gynecologists revelan que alrededor del 15% de los embarazos concluyen de esta manera... ¿La razón? Existen factores que afectan la salud del feto e impiden que continúe con su desarrollo. Te presentamos los más comunes y lo que puedes hacer para prevenir un aborto espontáneo.

De acuerdo al doctor Jorge Tirado Chávez, ginecólogo del Hospital Ángeles Pedregal, el aborto espontáneo se refiere a la pérdida del embarazo por causas involuntarias.

Para considerarlo como tal, la terminación de la gestación debe darse antes de la semana número 20 o cuando el feto pesa menos de 500 gramos (de lo contrario, recibe el nombre de parto pretérmino).

Los factores que lo provocan pueden ser alteraciones en la salud del nonato o de la madre; averigua por qué se presentan, y ten en cuenta las señales que durante cualquier embarazo deben tomarse en cuenta para evitar este tipo de situaciones.

Foto: Getty Images

Ortrud Lindemann y Adriana Ortemberg, en su libro Embarazo y parto natural, sostienen que la amenaza de aborto es indicativa de que la gestación no se está llevando a cabo de manera adecuada; así se manifiesta:

Sangrado vaginal: debe ser abundante durante 24 horas, seguido por uno leve que continúa por tres días o más.

Dolor abdominal: calambres fuertes en la parte baja del estómago o en la espalda que duren hasta 24 horas.

“La mayoría de las amenazas no se convierten en aborto, ya que cuando son tratadas a tiempo y la mujer mantiene reposo a lo largo del embarazo, los riesgos de perder a su hijo disminuyen de manera signifi cativa”, asegura la ginecóloga Cecilia Enríquez Miranda, del Grupo Médico Satélite.

El documento Spontaneous Abortion, de la March of Dimes Birth Defects Foundation, de Estados Unidos, establece que cuando se experimenten los síntomas anteriores, la mujer debe acudir de manera inmediata al médico; si el cuello del útero está dilatado es porque el aborto espontáneo está cercano o porque ya se llevó a cabo sin que la persona se haya percatado –se distingue porque junto con el sangrado aparecen coágulos grisáceos–.

“Si no se recurre a un doctor y los residuos no se extraen, pueden producirse infecciones que de no ser atendidas llegan a ocasionar esterilidad”, enfatiza Enríquez.