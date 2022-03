"Al dormir siempre sueño que estoy totalmente calva". El doloroso testimonio de una mujer que padece alopecia

Derivado del incidente que protagonizó Will Smith en los Oscar 2022 al propinarle una bofetada a Chris Rock, las opiniones han estado divididas. Hay quienes apoyaron al actor - e incluso le aplaudieron - y quienes lo criticaron y calificaron de violenta su reacción al tratar de defender a su esposa de la ‘broma’ que el comediante le había hecho previamente.

Después de la polémica cachetada, otro de los temas que se colocó bajo la lupa pública fue la alopecia femenina, la cual padece Jada Pink y de la que habló directamente en una publicación de Instagram de diciembre del año pasado.

Qué es la alopecia y cuáles son sus causas

Existen varias causas del por qué ocurre la alopecia. De acuerdo con la Escuela de Medicina de Harvard, estas son algunas razones:

Alopecia areata.

Es la que padece Jada Pinkett Smith. Se trata de una enfermedad autoinmune que causa la pérdida de cabello en uno o varios pedazos pequeños. En otras palabras, las células comienzan a atacar a sus propios folículos. La causa de esta condición es desconocida, sin embargo se ha identificado que es más frecuente en personas que padecen otras enfermedades autoinmunes. Cuando este proceso causa la pérdida total del cabello en el cuero cabelludo, se le conoce entonces como alopecia totalis.

Alopecia traumática.

Esta forma de pérdida de cabello deriva de factores externos al cuerpo, tales como la exposición por años al calor extremo y el uso excesivo de herramientas de calor como rizadores, tenazas, así como tratamientos muy agresivos para el pelo como decoloraciones, permanentes y productos químicos fuertes en general.

Por último, en esta categoría entra la tricotilomanía, un trastorno psiquiátrico que consiste en una compulsión por jalar el cabello, en algunos casos, hasta arrancar mechones completos.

Calvicie hereditaria o alopecia androgenética.

La causa más común de todas. Es la pérdida de cabello que responde a factores genéticos, así como a cambios hormonales y aumento de edad. En el caso de los hombres es muy común que comiencen a notar, incluso en la adolescencia, adelgazamiento del cabello, así como pérdida de cabello en la parte superior de la cabeza.

Respecto a las mujeres, generalmente el cabello se adelgaza en la coronilla del cuero cabelludo y difícilmente afecta su parte frontal. Este tipo de alopecia no tiene cura.

Así es la vida de una mujer con alopecia

Hasta antes de este incidente en los Oscar, poco se había hablado de forma tan masiva y abierta sobre la alopecia femenina, la cual puede presentarse a cualquier edad en las mujeres.

No obstante, para Lorena López, lectora de Vanidades, este padecimiento es el pan de cada día desde hace 5 años. Con sólo 19 años, Lorena fue diagnosticada con este padecimiento y, a diferencia de Jada Pinkett, el tipo de alopecia de Lore no es curable. Hoy, a sus 24 años, nos comparte su testimonio en el cual ha trabajado arduamente en su autoaceptación, así como en hacer las paces con esta enfermedad.

Así es como vive su día a día una mujer con alopecia:

“Un día desperté, me vi al espejo y me di cuenta que se me empezaba a notar la raya de en medio de la cabeza más gruesa. Honestamente no le presté atención, ya que tenía 19 años y creí que era temporal. Comenzó a pasar el tiempo, y las personas empezaron a notar que ya no tenía el mismo volumen de cabello que hace unos años atrás, entonces fue cuando decidí acudir al dermatólogo. Hasta la fecha no sé si tomé la mejor decisión al ir con el especialista, ya que me comentó que mi padecimiento no tenía cura, por lo que desde ese momento mi vida cambió por completo.

Al principio entré en negación; creí que el médico al que había acudido no sabía, por lo que posteriormente seguí insistiendo con 3 doctores más… todos me dijeron lo mismo: la alopecia androgenética NO tiene cura. La única forma de tratarlo es con minoxidil y champús especiales. No obstante, a pesar de que llevo más de dos años utilizando estos productos, realmente no he tenido mejoría; el cabello cada día se me hace más fino, tiene espacios en la cabeza ya con huecos y se me dificulta cada vez más peinarme.

Al dormir siempre sueño que estoy totalmente calva. A mi edad es muy difícil verme sin cabello, de hecho, el estereotipo de las mujeres jóvenes no es así, por lo que la falta de cabello casi siempre la relacionan con cáncer. Muchas veces personas allegadas a mí me dicen que “Esto no es tan malo como tener VIH, o Leucemia”, pero la realidad es que la alopecia sí es una enfermedad.

Durante este proceso he conocido a muchas mujeres con el mismo padecimiento, por lo que sé de primera instancia cuánto nos afecta a quienes lo padecemos. Todas queremos hacer algo, pero la realidad es que no hay mucho por hacer. Solo nos queda aceptarnos como somos, unirnos y luchar para que también la sociedad nos acepte. En algún momento nos vamos a cansar de estar buscando las formas de que no se note la calvicie, pero para eso también necesitamos el apoyo de todos.”

En México, 5 de cada 10 hombres entre 20 y 30 años de edad padecen alopecia, también conocida como calvicie. Respecto a las mujeres, la proporción es de 3 casos por cada 10 mujeres, según datos de la Facultad de Medicina de la UNAM.

Más allá de seguir dando espacio a la vergonzosa bofetada del domingo pasado, proponemos que este incidente de pie a la visibilización de la alopecia femenina: existe y muchas mujeres viven avergonzadas por este padecimiento que no está en sus manos. Sólo en nosotros está dejar de estereotipar la belleza, recordando que ésta no se mide en tallas, colores, tonos de piel…ni cantidad de cabello.