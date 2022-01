Alimentos para ser más feliz en este 2022

Así como hay alimentos que debes evitar a toda costa cuando estás en tus días, hay otros que están destinados a causarte ¡alegría! Por eso te dejamos con esta lista de los alimentos que generan endorfinas para iniciar tu 2022 de la mejor manera.

Alimentos que generan endorfinas y te hacen feliz

1) Lentejas

Estas legumbres son fuente de energía, y puedes consumirlas a la hora de la comida para seguir la tarde con pilas recargadas. Además son ricas en hierro y ayudan a regular los niveles de la glucosa en la sangre. Aquí hay 18 recetas con lentejas para toda la familia.

2) Cacao

En Inc resumieron cómo un estudio del University College London demostró que las personas que consumieron cacao en el día tuvieron menos riesgo de padecer síntomas de depresión contra los que no consumían cacao. Mencionan que el chocolate oscuro contiene ingredientes psicoactivos que te hacen sentir mejor.

Se aconseja una dosis diaria de 20 gramos de cacao —y si quieres un par de recetas, puedes hacer galletas integrales de cacao o batido de cacao con arándanos.

3) Huevos

Generan endorfinas por su elevada cantidad de carbohidratos buenos y que son ricos en triptófano en la yema. El triptófano contribuye a la producción de melatonida y serotonina; esta primera ayuda a regular el ciclo de sueño y la segunda regula el apetito y estado anímico.

4) Omega 3

Los pescados azules, como salmón, sardina y bacalao, contienen Omega 3; también las nueces, la chia y las verduras de hoja verde. Es un ácido que favorece la producción de endorfinas, y "la cantidad correcta de ácidos grasos (omega 3) puede hacerte feliz y combatir el estrés", revelan en este estudio. También es un excelente antiinflamatorio, antidepresivo y de los mejores alimentos para embarazadas.

5) Naranjas

Esta fruta rica en vitamina C es de las que pueden hacerte feliz de forma muy rápida. El Florida's Department of Citrus demostró que tomar jugo de naranja hizo sentir a los encuestados con más energía y les alegró el ánimo durante el día —eso sí, deberá ser jugo totalmente natural, no empaquetado.

6) Piña

La piña ea otra fruta ideal para hacerte feliz. Contiene la enzima bromelina, que según estudios implementa la salud mental, reduce la ansiedad y la depresión. También el triptófano, un amino ácido que aumenta la producción de serotonina en tu cuerpo, la "hormona de la felicidad".

Con información de Europa Press.