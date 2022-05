Alimentos que una mujer debe consumir a partir de la menopausia

La menopausia es una transición natural en la mujer donde llega el final de su ciclo menstrual y hay ciertos cambios en las hormonas que causan sensaciones no muy gratas —bochornos/sofocos de calor o falta de sueño en algunos casos—.

Pero para que este momento de la vida sea más llevadero, es recomendable prestar mucha atención a tu alimentación, por eso existe algo llamado la 'dieta de la menopausia'.

¿Que se recomienda comer en la menopausia?

Si padeces cambios de humor durante esta etapa, sabrás que es natural tener ¡muchos antojos! Y estos antojos influyen en el estado de ánimo.

El autor de Menopause Reset! Reverse Weight Gain, Speed Fast Loss and Get Your Body Back in 3 Simple Steps, Mickey Harpaz, dice: "una mujer puede tomar un poco más de control en las consecuencias de sus síntomas al comer mejor y ejecitarse más".

Qué no debes comer durante la menopausia

Durante la menopausia debes eivtar azúcares refinadas porque están ligadas a la fatiga y subir de peso. En este estudio mencionan que los niveles altos de azúcar en la sangre indicen a mayores bochornos. Y todo lo que contenga azúcar refinada subirá rápidamente por la sangre, así que mejor evita estos alimentos.

También se recomienda evitar carbohidratos complejos —pan blanco, pasta, arroz, papas, maíz: todos estos alimentos altos en carbs contribuyen al ciclo de fatiga y cambios de humor. Mejor opta por granos integrales que incluyan fibra y vitamina B, que además reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares y de padecer diabetes.

Cuáles son los mejores alimentos durante la menopausia

En esta llamada 'dieta de la menopausia' podrás combatir varios de los síntomas más incómodos de la meno y hacerla más llevadera. A final de cuentas, ¡la comida es medicina! Toma nota de las recomendaciones de WebMD y no dejes de validar toda tu alimentación con tu doctor de confianza.

Alimentos ricos en calcio: los lácteos y todo lo relacionado al calcio (como sardinas, salmón enlatado, legumbres y brócoli), así reducirás las probabilidades de desarrollar osteoporosis.

Alimentos ricos en hierro: lo encuentras en carne roja, huevos, pecado, vegetales verdes y nueces; al menos 8 miligramos al día para mantener sano el flujo sanguíneo.

Alimentos ricos en fibra: el pan, cereal, pasta o arroz de granos enteros, que de acuerdo con un estudio ayuda a combatir la depresión durante la menopausia.

Todos los vegetales y frutas: necesitas al menos 1 taza y media o hasta 2 de vegetales cada día. Según este estudio, aumentar tu consumo de vegetales ayuda a aminorar los síntomas de la menpausia.

