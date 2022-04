Todo sobre el Trastorno de la Personalidad Límite o Borderline que padece Amber Heard

En lo que va del juicio de Amber Heard vs Jhony Depp han salido a la luz verdades bastante oscuras de lo ocurrido en su relación. Lo más nuevo es que la psicóloga clínica y forense, Shannon Curry, afirmó haber estudiado la personalidad de Amber Heard en diciembre de 2021. Con base en esta observación, Curry determinó que la actriz de 36 años padece Trastorno de la Personalidad Límite (TLP), también conocido como Borderline.

La protagonista de Aquaman se suma a la lista de famosos que lo sufren, lo cual nos ha hecho voltear a ver a este padecimiento y hablar más a profundidad de él, sus síntomas y posibles tratamientos.

Esta enfermedad mental, que afecta a 2% de la población, se caracteriza por la dificultad del individuo a la hora de regular sus emociones y, por tanto, de relacionarse con los demás.

La mayoría de la gente reacciona ante emociones negativas fuertes cuando se tiene que enfrentar ante una circunstancia extremadamente dolorosa o atemorizante. Sin embargo, a las personas con Trastorno Límite de la Personalidad (TLP o borderline) les ocurre a cada rato. El TLP se trata de una enfermedad psiquiátrica que implica una gran dificultad para regular las emociones, un comportamiento inestable y problemas de adaptación en las relaciones interpersonales con la familia, pareja, amigos…

Las personas que lo padecen tienden a mostrarse impulsivos, autodestructivos, impredecibles, apasionados y proclives a las relaciones tempestuosas y a los brotes de rabia, depresión y ansiedad.

75% de las personas que padecen el TLP son mujeres. Este trastorno es el causante de 22% de las hospitalizaciones en los servicios de salud mental, según datos de 2018 que aporta el psiquiatra Carlos Mirapeix, Director de la Fundación para la Investigación en Psicoterapia y Personalidad (FUNDIPP).

Sensación de intranquilidad con la propia identidad, distorsiones en el pensamiento, malestar con su imagen física y tendencia al aislamiento completan el cuadro que describe el doctor Mirapeix. Aunque, quizá, los dos rasgos más característicos son el miedo atroz al abandono y la poca tolerancia a la frustración. Las reacciones se salen de control ante obstáculos reales o inexistentes cuando las cosas no suceden como quería el afectado por el Trastorno Límite de la Personalidad.

Por eso, lo que más llama la atención en personas que padecen TLP son sus conflictos para tener una relación estable. Son compañeros apasionados, entregados, sí. Hacen grandes despliegues de cariño y atención, por lo que pueden resultar muy atractivos, sobre todo al principio de una relación amorosa:

“Proyectan mucha energía y pueden ser muy carismáticos, pero el precio a pagar son discusiones continuas, rupturas dramáticas y reconciliaciones, intentos suicidas y una sensibilidad exagerada al rechazo real o imaginario”, explica el psicólogo Neil J. Lavender en su libro Toxic Coworkers: How to deal with dysfunctional people on the job.