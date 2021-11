Claves para curar las heridas emocionales: ¿cómo me enfrento a mí misma?

Recobrarse de un trauma, rechazo, episodio depresivo o un corazón roto no es tarea sencilla; ¿es realmente posible curar las heridas emocionales? Aquellos sentimientos que no podemos explicar con gran certeza, pero que nos hacen sentir incómodas y afligidas. Reconstruirse o reinventarse cuando te sientes tan rota y derrotada es abrumador, y sería natural pensar que no hay remedio, pero sí lo hay —y no es un trabajo de la noche a la mañana, todo conlleva paciencia para obtener el mejor resultado.

Para comprender mejor qué nos causa aflicción o por qué repetimos tantos patrones agotadores —parejas infieles, trabajos injustos...—, la terapeuta, Sandra Elisa 'Panterita', nos aclara mejor qué son las heridas emocionales y cómo tratarlas. ¿Lista para encaminarte a la sanación?

Cómo identificar las heridas emocionales

Hay dos formas de identificar las heridas emocionales: la primera imlica las sensaciones y emociones a flor de piel (una ruptura amorosa reciente, un duelo, etc); y la segunda es todo lo que se guarda en nuestro interior.

"Si me percato de en la vida hay ciertos patrones en cuanto a relaciones humanas, es porque el universo me está mostrando que tengo que una herida emocional que no he trabajado ni sanado", expica Sandra. Por ejemplo, si siempre dices que 'todos los hombres son iguales', deberás hacer conciencia en cómo te relacionas con los hombres y así saldrá la herida.

De dónde surgen las heridas emocionales

Las heridas se van guardando a lo largo de la vida, por eso debes "echar un vistazo alrededor y ver cuáles son las cosas con las que no estás al cien", explica Panterita. Otro ejemplo es tener problemas con una persona del trabajo: reflexiona, ¿qué sentimientos te provoca esa persona o qué recuerdos te trae? Tendrás que dirigirte a los recuerdos del pasado para saber en qué punto de la vida te hicieron sentir así. "Si me hizo sentir tonta o impotente, pero recuerdo que en mi familia siempre me decían tonta, entonces esa persona del trabajo te está mostrando la herida más profunda".

"De ti depende poderlo ver [la herida[ y hacerla conciente, o seguir mostrando el mismo patrón", continúa Sandra. "El universo, —la energía o en lo que tengas como fe— te lo va a mostrar una y otra vez, y hay gente que pasa por la vida sin darse cuenta y nunca lo trabaja".

Tus relaciones humanas dicen mucho de ti, más de lo que pensabas...

"La gente no se da cuenta [de las heridas emocionales] porque estamos acostumbrados a echarle la culpa a los demás, y no vemos que los demás son un reflejo de nosotros mismos", explica Sandra.

Esto se puede traducir también a la cita, 'eres la suma de quienes te rodean'. Si sientes que atraviesas episodios negativos al estar con ciertas personas, ¿quién es el que se debería mover de ese círculo vicioso, tú o los demás? La joven actriz Lucy Hale pronunció alguna vez, "rodéate de la gente correcta y date cuenta de tu valor; honestamente hay demasiada gente mala afuera —no necesitas ser tu peor enemigo".

Cuando te das cuenta de las heridas emocionales, realmente duele: qué hacer para sanar

"Si estás viviendo este enfrentamiento, es la vida diciéndote que eres la elegida para sanar en el aquí y ahora", añade Sandra, "no solo te hará libre, sino que sanarás a tu familia pasada y futura". Aunque son solo dos pasos, hay una enorme labor detrás para poder sanar tus heridas emocionales:

1) Darte cuenta y hacer conciencia: ¿cuál es la herida? "Una vez que conoces la herida y le das luz, ya no hay forma de que tenga oscuridad".

2) Aceptarla y trabajarla: hay muchos caminos para darle resolución a este combate (constelaciones familiares, terapia transgeneracional, terapia psicológica, thetahealing, Reiki, meditación...) "Todo esto son herramientas que te ayudan a trabajarlo, pero el verdadero trabajo es contigo mismo, enfrentarte a la mujer del espejo".

¿Puedo relacionarme mientras trabajo en mis heridas emocionales?

Sí es posible, "todos somos una obra en constante construcción y evolución, y podemos encontrarnos desde el amor siempre y cuando no sea una persona que venga de tus heridas emocionales".

"Tu vacío lo llenas con amor, cariño y trabajo, pero no lo va a llenar nadie más que tú; la otra persona va a acompañrte en este viaje, pero no viene a sustituir aquellas cosas que nos hicieron falta", comenta Sandra.

Cómo identificar que tienes heridas emocionales

Algunos síntomas serán más evidentes que otros.

1) El estrés y la ansiedad: identificar qué te provoca estas sensaciones de perturbación.

2) Algo que te hace enojar todo el tiempo: el famoso 'me pone de malas', y aquí florece lo que te choca, te checa: si te molesta algo de los demás es porque algo te está molestando de ti mismo.

"Las emociones son el lenguaje del universo: cuando pides para manifestar, no pides con la palabra, pides con las emociones para que se cumpla, por medio de frecuencias. Entonces las emociones funcionan como un 'semáforo' donde puedes ver cuáles son las heridas para identificar de dónde vienen".