Cómo eliminar la celulitis y la piel de naranja

¿Sabías que 85 por ciento de las mujeres del mundo tiene celulitis y el problema se agrava con los cambios hormonales? Es momento de tomar (y reducir) medidas.

¿Qué se puede hacer para eliminar la celulitis?

No hay quien se salve, y es que la piel de naranja es resultado del sobrepeso, el tipo de alimentación, el metabolismo, el estilo de vida, las hormonas y hasta los genes. Por eso, ¡hasta las más flacas la sufren!

“La flacidez es una alteración de los tejidos de la piel caracterizada por la pérdida de tono y elasticidad. Su aparición no se debe sólo al paso del tiempo, sino también puede darse después de bajar de peso rápida y continuamente, o en periodos de embarazo y lactancia”, explica Adriana Azuara, quien tiene poco más de 16 años de experiencia en el ramo del bienestar y el cuidado de la piel.

Lamentablemente, no hay manera de borrar la celulitis de la faz de tu dermis, por lo que la aceptación es el primer paso en el proceso para tratarla. Sabia actitud que han tomado desde Alicia Silverstone hasta Cindy Crawford, quienes han ayudado a normalizar la problemática.

Sin embargo, admitirla no significa que te tengas que resignar a lucir una piel acolchonada, existen opciones que te ayudarán a conseguir una mejor apariencia.

Tratamientos para reducir celulitis y poner firme la piel

La experta recomienda buscar tratamientos corporales con los siguientes componentes: “Cafeína, pues reactiva la circulación, promueve la movilización de los depósitos de grasa y evita la formación de nuevos; además, drena los líquidos estancados entre un cúmulo adiposo y otro”.

Algas marinas, que estimulan la circulación y depuran. Centella asiática, un diurético natural capaz de estimular el sistema linfático. L-Carnitina, por su capacidad de metabolizar la grasa, y Ginkgo biloba, el cual mejora el tono vascular y la microcirculación.

Fórmula reafirmante, NIVEA; Gel anticelulítico, SESDERMA; Gel que suaviza y tensa la piel, CIRCADIA.

Exfoliante natural para reducir la celulitis

Deshacerte de las células muertas de la piel es fundamental para suavizarla y prepararla para recibir tratamientos reafirmantes. Para lograrlo, Adriana sugiere elaborar un efectivo exfoliante casero.

En un bowl mezcla media taza de café molido y una taza de sal de mar fina, agrega 15 mililitros de aceite de semilla de uva o almendra, 15 gotas de aceite de romero y 100 gramos de romero. Mezcla bien y úsalo en la regadera, humedeciendo la zona afectada y frotándola con movimientos circulares.

Masajes para reducir celulitis y piel de naranja

Si lo que buscas es mejorar el drenaje linfático y la circulación sanguínea necesitas ayuda profesional.

“El masaje reafirmante corporal ofrece una mejoría del tono muscular y del tejido cutáneo, porque restaura la falta de nutrientes y oxigena el área”, explica la especialista y advierte que los resultados se notan a partir de la décima sesión.

Por su parte, la Asociación Americana de Dermatología considera que los tratamientos estéticos que ofrecen mejores resultados son: terapia de ondas acústicas, láser (cellulaze), subcisión (cellfina) y liberación precisa del tejido asistida por vacío.

¿Qué masajeador es bueno para la celulitis?

“En mi experiencia, los gadgets son un excelente complemento a tus tratamientos profesionales y ayudan a mantener en buen estado la apariencia de la piel”, asegura Adriana.

"En mi experiencia, los gadgets son un excelente complemento a tus tratamientos profesionales y ayudan a mantener en buen estado la apariencia de la piel", asegura Adriana.

"Aunque me siguen gustando los cepillos de cuerpo de cerdas naturales y los rodillos de madera para masajear la piel, he encontrado dos electrónicos que me han funcionado. El primero es Silky Skin, un masajeador de efecto reafirmante, y el segundo un ultrasonido corporal portátil con luz led, del cual hay varios modelos y diferentes marcas".

Rutina para eliminar celulitis en piernas y glúteos

Es un error común confundir celulitis con grasa, aunque, en un cuerpo musculoso y tonificado, ésta será menos notoria.

Por eso, Alicia Ángeles, de ANS Studio, recomienda esta rutina de cuatro sencillos pasos, tres o cuatro veces por semana:

1. Calienta: Comienza haciendo una especie de plancha, con los brazos estirados. Estabiliza y centra el peso entre tu rodilla base y el brazo contrario. Mantén la espalda recta. Sube una pierna hasta donde sientas que acti-vas el glúteo, sin arquear la espalda. Baja lentamente hasta tocar el piso. Imagina que tu cadera es una bisagra que sólo permite el movimiento de esa extremidad. Hazlo 12 veces y repite del lado contrario.

2. Estira: Flexiona la rodilla, acercándola al pecho y, después, estírala lentamente hacia atrás, donde sientas que el glúteo se contrae. Recuerda que la espalda no debe arquearse. Conserva la cadera paralela al tapete. Hazlo 12 veces y repite del lado contrario.

3. Flexiona: Empuja el piso con ambas manos y las almohadillas de las plantas del pie. Aprieta el abdomen y estira una pierna hacia el cielo. Recuerda nunca arquear la espalda. Regresa a la postura inicial, controlando la bajada. Hazlo 12 veces y repite del lado contrario.

4. Refuerza: Conserva los brazos estirados y la mirada en el piso, como en la postura anterior. Empuja el piso firmemente con las manos, para activar brazos y espalda. Eleva los talones y déjalos así mientras subes y bajas la pierna activa. El pecho y la cadera deben estar alineados al tapete. Hazlo 12 veces y repite del lado contrario.