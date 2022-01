Cómo empezar a vivir sola después de una separación de pareja

Todas le tememos un poco a la soledad después de una relación de pareja fallida —y más si nos encontramos en un apartamento o en una casa sin otros integrantes. Puede ser algo desconcertante, pero, ¿cómo sentirnos cómodas con esa soledad? Te compartimos algunos tips que pueden ayudarte a volver a sentirte tranquila estando sola.

-Disfruta del silencio

Estar sin compañía te ayudará a escuchar con claridad tus pensamientos, en realidad, esos ratos en silencio te van favorecer, tan solo es cuestión de que pienses positivamente.

- Goza de tu espacio

Si bien vivir en pareja otorga algunos beneficios, también acorta tu independencia. No podrás negar que tener más espacio en el clóset te produce un sentimiento muy placentero, así que aprovecha para decorar como siempre lo habías querido y personaliza tu universo.

Nadie te enseña cómo hacer las cosas y francamente no creo que exista un manual a seguir. Cada uno es diferente, por lo tanto, su vida y sus procesos de aprendizaje serán distintos?. -Depa de Soltera.

- Reencuéntrate

Terminar una relación no es nada fácil, pero tampoco es el fin del mundo. Aprovecha esta nueva etapa en tu vida para retomar tus metas, construir nuevos objetivos, y sobre todo, explora tu nueva versión.

- Convive como soltera

Rodéate de tus seres queridos, nada como contar con el apoyo de tus amigos y tu familia en este nuevo ciclo. Si tienes hijos es el momento ideal para generar más momentos de convivencia. Las mascotas también pueden ser un factor importante en este nuevo estilo de vida.

No olvides que todo es temporal, así que no te atormentes, no estás tan sola como crees. ¡Disfruta de tu nuevo status como soltera!