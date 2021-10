Comprobado: las vacunas contra la COVID-19 no aumentan el riesgo de sufrir un aborto

Uno de los más grandes mitos acerca de las vacunas contra la COVID-19 acaba de ser desmentido. Esta semana, científicos de la Universidad de Ottawa publicaron un estudio que afirma no haber encontrado conexión alguna entre recibir la inoculación en contra del nuevo Coronavirus y sufrir un aborto espontáneo durante los primeros tres meses de gestación.

A pesar de que las mujeres embarazadas fueron uno de los primeros grupos de riesgo en ser identificados al inicio de la pandemia de COVID-19, diversos rumores motivaron que muchas futuras madres optaran por evitar recibir la inyección que ayuda a evitarla.

Uno de ellos indicaba que las personas embarazadas tenían más posibilidades de tener un aborto después de someterse al esquema de vacunación contra el mortal virus.

Esto, además de crear un auténtico peligro para la salud de miles, es absolutamente falso.

Un estudio realizado por una universidad canadiense buscó derrumbar esta irresponsable teoría comparando la proporción de embarazos que terminaron antes de tiempo entre mujeres vacunadas y entre aquellas que no habían recibido ninguna vacuna. El resultado: no se encontró una correlación que justifique los temores populares.

“Nuestro estudio no encontró ninguna evidencia de un mayor riesgo de aborto después de la vacunación COVID-19, por lo que este se suma a las conclusiones de otros informes que respaldan la vacunación durante el embarazo”, se lee en el estudio publicado por The New England Journal of Medicine.