Conoce los beneficios y diferencias entre ser vegano y vegetariano

Vegano es una palabra que escuchamos con más frecuencia que antes. Muchos famosos se declaran veganos e incluso amigos y conocidos han cambiado de hábitos para adoptar este estilo de vida que va más allá de la alimentación.

Podría parecer una moda pero no es así, convertirse al veganismo es una decisión que muchos están tomando para sentirse mejor y ayudar al planeta. ¿Cómo? Dejando de lado aquellos alimentos cuya producción es sinónimo de contaminación.

Te explicamos todo lo que debes saber sobre ser vegano, desde qué es hasta la diferencia entre vegano y vegetariano.

Getty Images

Vegano, ¿qué significa?

Ser vegano se refiere a aquellas personas que eliminan de su dieta cualquier alimento de origen animal. Incluso también tiene que ver con lo que visten, su vida está libre de cualquier producto que provenga cualquier especie animal.

Las razones para ser vegano o adoptar el veganismo varían dependiendo de las personas pero algunas de estas tiene que ver con la protección de los derechos animales, ya que están en contra de matar o la forma en que estas especies se crían para simplemente formar parte de nuestra dieta diaria.

Joaquin Phoenix es una de las estrellas de Hollywood que creció siendo vegano y que, hasta su vida adulta, se mantiene bajo este régimen tanto alimenticio como de hábitos.

Muchas personas no consumen carne por cuestiones de salud, puede que ingerir carne (de res, pollo, cordero o cerdo) sea dañino y les provoque enfermedades crónicas del sistema cardiovascular como colesterol alto.

También la religión puede ser una fuerte cuestión para volverse vegano. Recordemos que aquellos que practican el hinduismo tiene estrictamente prohibido comer animales porque creen en la reencarnación e, incluso, las reses son especies que consideran sagradas.

¿Qué es vegano?

Ser vegano no solamente tiene que ver con la alimentación sino ha llegado a convertirse en un estilo de vida. Un ejemplo muy simple son los veganos que no compran ningún producto hecho de piel.

De ahí que venga las preguntas ¿qué es vegano? o ¿qué productos son veganos?, porque incluso en los supermercados y tiendas de autoservicio ya existen secciones dedicadas exclusivamente al veganismo.

Getty Images

El compromiso de la diseñadora británica Stella McCartney con el veganismo es tal que lo ha llevado a su trabajo. En 2019 presentó los primeros tenis Stan Smith 100% veganos, es decir, hechos con una imitación de piel vacuna totalmente sintética.

Los productos veganos son aquellos que en su proceso e ingredientes o materiales son totalmente libres de materias primas de origen animal y en los que no se realizaron pruebas en animales para que existan, por ejemplo, los cosméticos. La seda, la lana y la piel de animales son materiales no veganos.

Comida vegana

La comida vegana es aquella que se elabora con ingredientes de origen vegetal como frutas, verduras y semillas. En una receta vegana nunca encontrarás algún producto de origen animal ya sea carne o derivados de origen animal como leche, queso u otro tipo de productos lácteos.

Una de las razones por las que las personas preparan comida vegana es para llevar una dieta baja en grasas, ya que los productos animales son ricos en ácidos grasos saturados.

Diferencia entre vegano y vegetariano

Ser vegano y vegetariano no es lo mismo y la diferencia principal es muy clara: los veganos no consumen ningún alimento de origen animal, mientras que los vegetarianos solo se refieren a no ingerir carne de res, cerdo, pollo y pescado, entre otros.

Mientras que la mayoría de los vegetarianos sí consumen huevo y leche, los veganos no incluyen en su dieta ningún tipo de lácteos, huevo y miel.

Día Mundial del Veganismo

El 1 de noviembre se estableció el Día Mundial del Veganismo. Esto comenzó en 1994 cuando Louise Wallis, presidente de la Sociedad Vegana del Reino Unido, instauró esta fecha para concientizar al mundo sobre los beneficios de ser vegano.