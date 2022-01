Cortarte el pelo y otros tips para superar una ruptura amorosa después de los 40

Desafortunadamente, el amor y el dolor muchas veces van de la mano. Una pareja, que ha sido parte importante de tu vida, de pronto ya no está. El proceso de ruptura suele ser mayor si tu ex llevaba muchos años junto a ti o cuando se estableció una relación que fue particularmente intensa, pero encerrarse como Bridget Jones, con una tableta gigante de chocolate, no hace que la situación mejore. Sólo una cosa ayuda en estas situaciones: mezclarse entre la gente y hacer la mayor cantidad de actividades posibles para mantenerte ocupada.

Superar una ruptura amorosa: ¿qué hacer al respecto?

Separarse provoca con frecuencia innumerables reproches. "La persona suele sentirse como una casa a la que le han quitado las columnas, pareciera que el techo en cualquier momento se viene abajo", comenta un especialista en relaciones. En esa situación de poco sirve pensar en los motivos de la ruptura. El contexto y las razones pueden ser evaluadas, pero primero es necesario descargar mucha energía, deshacerse de las tensiones y pensar lo máximo posible en otros asuntos.

Getty Images

Cómo superar una ruptura amorosa de años

Un estudio llegó a la conclusión de que puede ser muy útil hablar sobre la pérdida amorosa para superarla mejor. Según la psicóloga Grace Larson, de la Northwestern University de Estados Unidos, quien puede trabajar su separación desde lo verbal se siente menos solo y no sufre tanto de estallidos emocionales.

Por lo general, los especialistas no recomiendan aplicar el "seamos buenos amigos" tras una separación, ya que muchos esperan que la amistad les permita recuperar la pareja, cuando en realidad es prácticamente imposible pasar sin transición de una relación amorosa a una relación de amistad.

"Sería más bien como estar escarbando todo el tiempo en una herida", comenta la psicóloga. La situación es algo más compleja si hay hijos de por medio, pero también en esos casos se recomienda pasar cierto tiempo sin contacto hasta que todo se asimile mejor.

No existen recetas y cada uno debe encontrar sus propias herramientas para sanar el mal de amores. Pero, sin duda, estos tips te ayudarán a sentirte mejor:

1. Haz deporte

La separación puede ser una gran oportunidad para poner en práctica viejos proyectos, como inscribirte en un gimnasio, salir a caminar o andar en bicicleta. Hacer deporte y ejercitarte te permitirán liberarte de muchas tensiones.

2. Córtate el cabello

Puede parecer un cliché, pero tiene un efecto positivo. A la gente le llamará la atención tu cambio de look y obtendrás más de un cumplido, por lo que ayudará a tu autoestima.

3. Deshazte de cosas

Es recomendable tirar o regalar todos los objetos que te recuerden a tu ex pareja. En caso de que los quieras conservar, lo ideal es que los guardes en el sótano o donde permanezcan fuera de tu alcance, hasta que hayas superado la ruptura. Esto hará que recuerdes menos la ausencia del otro. También se sugiere hacer cambios en la casa, como comprar cortinas nuevas, pintar las paredes o decorar los ambientes con otros colores.

4. Escucha música que te alegre

Evita las canciones melancólicas o las que te recuerden a tu ex. En cambio, intenta escuchar música o la que más te guste. Esto te ayudará a mantener una actitud optimista.

5. Recurre a tus amigos

Pídele a tus amigos que te mencionen cuatro razones por las que te consideran una gran persona. Al principio puede parecer embarazoso, pero esto hará que te des cuenta de lo especial que eres.

6. Evita el contacto con tu ex

Aunque te parezca muy difícil, reduce al mínimo las posibilidades de tener contacto con tu amor anterior. La comunicación (que también incluye redes sociales) intensificará el malestar y hará que sea más difícil superar la dolorosa situación.

7. Actívate

No importa si es cortando madera, dando vueltas en coche o trabajando en el jardín. Hacer actividades al aire libre te ayudará a despejar tu mente.

8. Establece nuevas relaciones

No nos referimos precisamente a que comiences una nueva relación en inmediato, pero conocer gente abrirá tu mente y podrá ofrecerte interesantes oportunidades.

9. Consiéntete

Ve por un masaje, disfruta de tus películas favoritas, lee, come lo que te gusta, compra ropa y busca realizar actividades que sabes que te harán feliz.

10. Aprende

Las separaciones sirven de lección y nos ayudan a mejorar como personas. En muchos casos, es bueno que reflexionar sobre nuestros propios errores para tratar de no repetirlos en un futuro y asegurarnos de que la próxima relación sea mejor que la anterior.