Guardarropa para sentirte segura después de una mastectomía

La transformación que se sufre, tras una mastectomía, es más que física. Como hemos mencionado, muchas mujeres padecen ansiedad o depresión aunque la cirugía haya sido exitosa. Y es normal no sentirse bien. Sin embargo, la moda puede ser útil para recuperar los bríos poco a poco. Checa qué ropa usar después de una mastectomía.

Qué ropa usar después de una mastectomía

No es un asunto de frivolidad, sino de bienestar. Por fortuna, hay opciones para encontrar prendas cómodas y bonitas.

Blusas o vestidos sueltos son ideales mientras se desarrolla la confianza de usar otros diseños más ajustados.

Los estampados y las texturas también suelen recomendarse.

Y no hay que olvidar los accesorios, como aretes, collares cortos o foulards, que lleven las miradas a otras partes de tu cuerpo. Sin duda alguna, ayudarán a eliminar la sensación de ser examinada de pies a cabeza.

La piel podría ponerse más sensible, reseca o humedad, por lo que deberás evitar telas como la lana o de tejido áspero, en su lugar, recurre a aquellas que son de algodón, seda o el rayón, son mucho más cómodas y evitan las infecciones.

Trajes de baño para mastectomías

Pasar un rato en la playa o en una alberca no tiene que ser intimidante. Target dispone de opciones accesibles. Otra alternativa en línea es Nicola Jane, cuya misión de marca es lograr que las mujeres se sientan cómodas, confiadas y apoyadas tras una mastectomía o una reconstrucción.

Sus diseños son coloridos. Sin duda, una inyección de buena vibra.

Cuándo usar brasier después de una mastectomía

Hay quienes no se hacen una cirugía reconstructiva o no pueden costearla, y ello no quiere decir que no puedan verse sexys .

Playtex tiene una gran oferta de bras; sus prendas sin alambres son cómodas y suaves, tienen encajes y hay para mujeres con prótesis mamarias.

El catálogo de Amoena también es amplio: para el proceso de recuperación, son rellenos especiales y trajes de baño.

