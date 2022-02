Hablemos sobre hígado graso: cómo se forma y sus consecuencias

Recientemente hay dos términos que hemos visto constantemente repetidos en diferentes medios de comunicación, tanto en los que son de riguroso corte científico, como los que son de interés general. Dichas palabras son: hígado graso y Síndrome Metabólico. Parece que se ha incrementado el interés por saber con exactitud a qué se refieren ambas enfermedades y cómo se manifiestan, así como sus consecuencias.

Podemos decir que este aumento en el interés por saber de ellas no es para menos…

De acuerdo con la publicación científica Nature, el 25% de la población mundial padece hígado graso no alcohólico, mientras que la Revista de Gastroenterólogos de México estima que en México, la prevalencia es del 50% entre los mexicanos.

A pesar de que son cifras alarmantes, pareciera que no es una enfermedad que comprendemos a fondo, por lo que de pronto nos encontramos con “remedios mágicos” como pastillas o jugos a la venta que prometen revertir el hígado graso casi milagrosamente. Estos "productos milagrosos”, no sólo estafan a las personas que los adquieren, sino que las ponen en serio riesgo de salud porque evitan que la gente acuda con un verdadero especialista, es decir un médico, para atender el problema.

[Te puede interesar: 5 alimentos para cuidar a tu hígado]

Qué es el hígado graso

Hace años, el hígado graso era considerado como consecuencia de alguien que tomaba mucho alcohol, no obstante, hoy se sabe que el hígado graso también puede presentarse en personas que no ingieren bebidas alcohólicas. Este padecimiento se llama Hígado Graso no Alcohólico (NAFLD por sus siglas en inglés) y está catalogado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una enfermedad ligada con la diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y cáncer de hígado.

Empecemos por estos dos hechos:

1. El hígado graso es una enfermedad ligada a otras enfermedades.

2. Se puede tener hígado graso no alcohólico. De hecho, la prevalencia actualmente es que hay más personas con hígado graso por obesidad que por consumo desmedido de alcohol.

De acuerdo con la Dra. Amelia Aldana Mendoza, Médico Cirujano, Maestra en Nutrición Clínica y especialista de Laboratorios Ysonut, el hígado graso es la señal más clara de que se padece Síndrome Metabólico.

Ahora, ¿qué es el Síndrome Metabólico? No podemos seguir hablando del hígado graso sin antes definir qué es el Síndrome Metabólico y por qué está tan íntimamente ligado a él.

Qué es el síndrome metabólico y qué relación tiene con el hígado graso

De acuerdo con la OMS, el Síndrome Metabólico (SM) se define como un conjunto de padecimientos que se presentan al mismo tiempo; dichos padecimientos pueden incluir: hipertensión (aumento de la tensión arterial), aumento de triglicéridos, obesidad central (en el abdomen) o general, entre otros. Estas patologías aumentan el riesgo de padecer enfermedades cardíacas, derrame cerebral y diabetes.

De acuerdo con la Dra. Aldana, otros síntomas del Síndrome Metabólico nos los pueden dar nuestros estudios de laboratorios: “Por ejemplo: si una prueba de glucosa sale encima (o muy cerca) de 100, o los triglicéridos arriba de 150, o si tienes un perímetro abdominal de más de 88 cms siendo mujer y de 102 siendo hombre, la suma de estos factores son clave para considerar Síndrome Metabólico en una persona”, asegura la especialista en nutrición.

¿Y esto qué tiene que ver con el hígado graso? El simple hecho de tener un abdomen abultado nos habla de grasa visceral, es decir, grasa que se almacena en tus vísceras, entre ellas, el hígado.

¿Cómo sé si tengo Síndrome Metabólico?

De acuerdo con la especialista, el Síndrome Metabólico no es tratado a tiempo ni con la seriedad suficiente debido a que no presenta síntomas dolorosos: “El problema del por qué no se trata el hígado graso ni la obesidad a tiempo es porque no duelen. De los pocos síntomas que llegan a presentar las personas son: mucho cansancio, coloración amarillenta en la piel e inflamación del abdomen. Es entonces cuando piensan que algo anda mal y, con suerte, acuden al médico a revisarse”, asegura la Dra.





“El hígado graso se considera la expresión más clara del Síndrome Metabólico”, asegura la especialista de Laboratorios Ysonut, sin embargo otros factores del Síndrome Metabólico, según la Federación Internacional de Diabetes, son:

Perímetro abdominal de más de 88 cms en mujeres y 102 en hombres.

de más de 88 cms en mujeres y 102 en hombres. Triglicéridos elevados.

elevados. Glucosa elevada.

elevada. Presión arterial elevada.

Algunos de los estudios que tu médico te puede mandar a hacer para saber en qué estado se encuentra tu hígado son: estudios de función hepática: pruebas de funcionamiento hepático, ultrasonido de hígado y vías biliares, biopsia hepática en casos más severos o resonancia magnética PET (emisión de positrones).

[No te vayas sin leer: Metformina, qué es y cuáles son sus efectos secundarios]

Cómo se forma el hígado graso

El hígado es la mayor glándula del cuerpo. El exceso de carbohidratos que nosotros consumimos se guardan en forma de triglicéridos en el hígado, así como en el adipocito, es decir, las células de la grasa.

Cuando comemos, una parte de la grasa que ingerimos la absorbe el intestino, pero el resto se va hacia la sangre y circula a través de los quilomicrones, que son los encargados de llevarla hacia el adipocito y hacia el hígado en gran medida. ¿Cuándo utilizamos esa grasa almacenada? Cuando el cuerpo necesita energía, el problema es que antes de utilizar la grasa almacenada, el organismo utilizará los carbohidratos (que son la fuente de energía más rápida), por lo que la grasa se irá acumulando paulatinamente en la célula hepática, llamada también hepatocito.

Así es como empiezan a aumentar los triglicéridos del hígado o, en otras palabras, así es como el hígado se va haciendo graso.

“Ojo: hay gente delgada que también padece de hígado graso, no sólo es exclusivo de personas delgadas”, asegura la Dra. Aldana.

Ahora, la evolución del hígado graso es: hígado graso - Fibrosis - Cirrosis - cáncer hepático. Cuando ya la enfermedad de hígado graso está avanzada, el hígado se inflama y duele, por lo que este podría ser considerado también un síntoma para ir a revisarse de inmediato con un médico.

De acuerdo con la Dra. Aldana, la buena noticia es que es posible revertir el hígado graso: “No quiere decir que todos lleguemos a desarrollar cáncer hepático, también influyen otros factores como la genética, pero el más importante de todos es el estilo de vida que llevemos, es decir: la alimentación, si somos o no sedentarios, el consumo de pesticidas en exceso, etc”.

Cómo revertir el hígado graso (¿cómo "limpiar" el hígado graso; se puede?)

La especialista asegura: “Es muy importante abordar el tema del hígado graso no alcohólico desde etapas iniciales, porque el pronóstico será muy diferente, se puede revertir el problema”.

De acuerdo con la Dra. Aldana, desde el terreno de la nutrición, se pueden hacer estos cambios para revertir el hígado graso:

1. Cambios en nuestro estilo de vida

Bajar el número de calorías que ingerimos, tanto de grasas como de carbohidratos. Comer menos grasas saturadas (alimentos chatarra) y suplirlas por los omegas 3 (también llamados ácidos grasos poliinsaturados).

2. Cambiar la microbiota intestinal

Comer más probióticos. “No todos los probióticos son iguales ni sirven para lo mismo; es importante que acudan con un especialista para que les haga estudios y, con base en los resultados, les indique cuáles son los mejores probióticos para cada caso”, asegura la especialista.

3. Crononutrición del hígado

La crononutrición del hígado se refiere a tener horarios específicos y ordenados para comer; de esta forma, tu hígado sabrá cuándo tiene que trabajar, así como el pancreas sabrá cuándo secretar insulina en los horarios más adecuados para el cuerpo.

4. Consumir alimentos de alto diseño

Los alimentos de alto diseño son aquellos que están hechos basándose en las necesidades específicas del cuerpo para su mejor funcionamiento.

“Los alimentos que tenemos en Ysonut, por ejemplo, tienen el balance perfecto de grasa, carbohidratos y proteína necesaria, así como de grasas poliinsaturadas (omega 3) y antioxidantes que aportan al cuerpo todo lo que necesita para estar en forma, eliminar el exceso de grasa (también la grasa del hígado y las vísceras) y rendir al máximo”, asegura la especialista, “Lo mejor es que estos alimentos vienen en forma de platillos que son ricos y muy fáciles de preparar o incluso ya vienen listos para comer, de modo que no haya pretexto para establecer horarios de comida que ayuden a regular tu reloj y el funcionamiento de tu hígado y pancreas”, finaliza.

5. Tener check ups médicos regulares.

La mejor forma de combatir el hígado graso es con la prevención, por ello es recomendable hacerse estudios de laboratorio cada seis meses mínimo y llevarlos con tu médico de cabecera para que los interprete y te diga qué pasos siguen en cada caso.

Agradecemos a la Dra. Amelia Aldana Mendoza, Médico Cirujano, Maestra en Nutrición Clínica y especialista de los Laboratorios Ysonut las facilidades para la realización de este artículo. Más información sobre hígado graso, obesidad, Síndrome Metabólico y alimentos de alto diseño: https://www.ysonut.com.mx/

Ahora lee:

- Signos de que no estás moviendo tu cuerpo lo suficiente.

- Estos son los alimentos que previenen una colitis nerviosa.

- Cuáles son los mejores multivitamínicos para mujer y qué función tienen.