La vida sexual después del cáncer de mama

Vida sexual después del cáncer de mama: sentirte bien con tu cuerpo, aun cuando haya cambiado a consecuencia de es te padecimiento, te ayudará a vivir tu sexualidad con libertad y plenitud, igual o mejor que como lo hacías antes.

El doctor Alejandro Maciel, miembro del Consejo Técnico para la Reconstrucción Mamaria (COTREMA), explica que en nuestra cultura los senos tienen un lugar muy especial en lo que respecta a la sexualidad:

“Una mujer que pasa por la extirpación de un seno no solamente se siente mutilada, además asume que ha perdido su feminidad y se siente limitada en su vida sexual.

Es una realidad que no todas las mujeres que transitan por el reto de superar el cáncer de mama, encuentran empatía y apoyo en sus parejas.

Algunas son abandonadas, aun desde el momento de la detección, y esto daña aún más su autoestima, por lo que la vida en pareja se convierte prácticamente en un tabú para ellas.

Te interesa: Cuidados esenciales para pacientes con cáncer de mama

Pero como explica el doctor Maciel, en su experiencia, cada vez son más los hombres que deciden afrontar el problema de la mano de su pareja, y gracias a los adelantos médicos que permiten la reconstrucción del seno, como es el caso de la mastectomía, es más sencillo incorporarte a tu vida normal, por supuesto, también en el plano sexual porque a pesar de que cada paciente se trata de manera individual, los resultados son alentadores.

Getty Images

Rosalía contó su experiencia con el cáncer de mama en una entrevista para edición de Csomopolitan México:

“Sé por lo que las mujeres con cáncer debemos pasar y puedo decir que es cierto que una se siente golpeada en su autoestima.

No me sentía atractiva después de atravesar por una cirugía de reconstrucción y no quería tener que vivir una relación sexual por todos los temores y la vergüenza que puede causar verse mutilada.

Sin embargo, también puedo compartir que luego de un tiempo, cuando te aceptas y reconoces lo afortunada que eres al estar viva, experimentas el sexo con más placer, con más gusto de entregarte a tu pareja y de disfrutarte tú misma y gozar de la sexualidad. Es cuando te das cuenta que eres y vales mucho más que un seno”.