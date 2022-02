Los estudios que prueban por qué las mujeres fuertes e independientes están solas

Cuestionarte por qué estás soltera si eres una mujer económicamente independiente, con un buen trabajo, buen autoestima, inteligente, y como bonus, divertida, no es algo tan nuevo. A lo largo de los años el paradigma de "a las mujeres fuertes les cuesta más trabajo encontrar el amor" ha llevado a diversas investigaciones, y estas son algunas conclusiones. ¿Nos gustarán los resultados?

1) Las mujeres ambiciosas prefieren estar solteras para enfocarse en su carrera

"Si no vas a encontrar a una pareja que apoye tu carrera, mejor quédate soltera", dice este estudio del Harvard Business Review. La autora, Avivah Wittenberg-Cox, explica cómo ha sido la transición del crecimiento y desarrollo de la mujer en la sociedad:

"El siglo XX vio el crecimiento de las mujeres, pero el siglo XXI está viendo la adaptación (o no) de los hombres en consecuencia de este crecimiento". A grandes rasgos, es darse cuenta de que tu pareja realmente te apoyará en tu futuro, o quizá jamás lo hará.

Getty Images

2) Si eres una mujer fuerte que está luchando por conseguir una pareja, no eres tú: realmente es más difícil

Así lo sostiene la coach y creadora de Dinner for Two, Katja Rembrandt, para The Sydney Morning Herald. "Es más difícil porque involucra a un hombre que probablemente no está en la misma escalera coorporativa, y se siente intimidado".

"Las mujeres ambiciosas y capaces aún asustan a la mayoría de los hombres", continúa Katja. Y sugiere que lo que se debe hacer es criar a niños con un sentido más fuerte de sí mismo para que así aprecien y admiren a las mujeres fuertes en lugar de sentirse amenazados por ellas.

3) Los hombres solo creen saber lo que quieren —hasta que lo tienen en frente

Esto lo comprobó un estudio publicado en el Personality and Social Psichology Bulletin que dice: a los hombres solo les gusta la teoría de que quieren tener como pareja a una mujer fuerte y ambiciosa.

A 105 hombres les pusieron a elegir entre salir con una mujer que obtuviera un puntaje menor o mayor que ellos en un examen de inteligencia. Las mujeres con puntaje mayor representan la descripción de 'la mujer inteligente, ambiciosa, hermosa' que supuestamente todos quieren.

Pues todos los hombres prefirieron irse con las mujeres que obtuvieran un puntaje menor que el de ellos. En palabras que explica Psychology Today, "estos hombres se sintieron inferiores ante la presencia de una mujer inteligente y se deshicieron de la chica de sus sueños. [...] Cuando fueron superados por una mujer en un dominio que a ellos les importaba —la inteligencia—, se sintieron amenazados en su masculinidad".

Getty Images

4) A las mujeres les cuesta trabajo mostrarse vulnerables

¿Pensábamos que toda la tarea era de ellos? Alessandra Conti, ejecutiva de Matchmakers In The City, presentó un punto que mientras más exitosa sea una mujer, más difícil le será mostrarse vulnerable.

"En un esfuerzo por protegerse y de verse 'necesitadas', han obtenido un aire de total independencia", explica, "y una primera cita puede sentirse como una entrevista de trabajo para ellas".

¿Y por qué la mostrarse vulnerable tiene que ver en este asunto? "Cuando un hombre siente que no estás interesada en él, pierde interés. Sí, a los hombres les gusta un juego de perseguir, pero solo están dispuestos a perseguir a alguien que es realmente alcanzable".

Alessandra recalca esta vulnerabilidad como intimidad emocional: "ser vulnerable es sentirte lo suficientemente segura de que estás abierta a compartir con una pareja lo perfectamente imperfecta que eres".

Getty Images

5) Las mujeres fuertes e independientes sí quieren a alguien que las quiera

"Las mujeres fuertes que abogan por sí mismas a diario normalmente quieren que los hombres en su vida tengan algo que dar", escribe Lauren Jacobs para HuffPost.

Y con "un hombre que dé" se refiere a la acción de poderle ofrecer a la mujer cuidado, amor y apoyo. "Ellas simplemente quieren a alguien que las 'cuide', y es importante no confundirlo con mujeres que han retenido amor y apoyo o priorizaron el dinero y estatus de ellos".

Este escrito rescata, "hemos vivido felices por nuestra cuenta por tantos años que preferimos seguirnos cuidando a estar con alguien que no va a amar nuestra fuerza y nos haga sentir queridas".

6) Los estereotipos culturales realmente apestan, y no ayudan a las mujeres inteligentes

"Existen todas estas contradicciones propagando en la cultura donde parece que no puedes ser inteligente y sexy al mismo tiempo", explica la Dra. Eileen Polack a Daily Beast.

Muchas mujeres inteligentes han sido cortejadas, pero tienden a ser deshechadas porque "no vale la pena el esfuerzo". La inteligencia en las mujeres parece ser todavía un "problema", mientras que la inteligencia en hombres es "deseable".

Getty Images

¿Tú por qué crees que a las mujeres fuertes e independientes les cuesta más trabajo encontrar el amor?