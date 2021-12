Los mejores ejercicios para mujeres embarazadas

En cualquier información acerca de tener un embarazo sano hallarás el consejo “realiza actividad física”. Es algo buenísimo para ti y tu bebé: previene que subas más de los 10 kilos recomendados, así como la diabetes gestacional; te permite cuidar tu presión arterial y, sobre todo, te mantiene animosa porque el ejercicio es fuente de bienestar gracias a las endorfinas que segregamos al practicarlo pero, ¿cuáles son ejercicios para embarazadas adecuados?

Algo básico antes de empezar es tener la aprobación de tu médico. Nadie más que él sabrá a la perfección qué tipo de ejercicio te conviene, cuánto tiempo hacerlo o si tienes una condición que te lo impida porque perjudicaría a ti y al bebé.

Karla Ávila, Fitness Coach especialista en yoga para embarazadas de Hard Candy Fitness, nos explica:

Igual que las mujeres que han sido sedentarias, quienes primero tienen que acondicionar su cuerpo para que aguante el entrenamiento.

No puedes realizar ningún tipo de ejercicio si tienes:

Los ejercicios anaeróbicos son los más recomendados porque no tienen un impacto en las rodillas y la espalda baja, previenen los dolores lumbares y ejercitan las zonas necesarias para llevar un mejor parto.

Entrenamiento seguro = Aprobación de tu médico obstetra + Supervisión de un profesional capacitado en los cambios morfológicos en las diferentes etapas de la gestación + Realizarlo después de las semanas 16 a 20: una vez que el bebé está afianzado en el útero.

Lo adecuado es la caminata, de 30 a 40 minutos; si antes de tu embarazo no hacías actividad física, tienes que empezar de modo paulatino: 15 minutos, hasta cuatro veces por semana, e incrementar este tiempo cada dos semanas según como te vayas sintiendo (tú misma lo vas a notar en qué tanto te cansas), hasta llegar a 40 minutos en caminata rápida o hasta la hora en paso lento.

En el caso de que sí tengas el hábito del ejercicio debes ir adaptando tu entrenamiento a tu condición, pues tarde o temprano tu peso ya no te dejará caminar los mismos kilómetros o el mismo tiempo.

Un sobreesfuerzo puede llevarte a complicaciones en tu embarazo, al aborto o a que tu bebé tenga bajo peso.

Nivel de riesgo: bajo.

Contraindicaciones: si tienes un problema en la piel, micosis en las uñas, hipertensión arterial y/o amenaza de aborto.

Tiempo recomendado: 40 minutos máximo, tres días a la semana.

Hasta cuándo: 36 semanas.

Es una de las mejores actividades durante el embarazo. Te ayudará a disminuir la presión sobre la musculatura de la columna y el vientre. Además, el agua tibia de la alberca te generará una sensación de bienestar, te relajará y descansarás mejor durante las noches.

Sin embargo, se prescribe sobre todo para mujeres que ya hacían natación antes del embarazo, pues si apenas van a aprender a nadar les puede originar un cierto nivel de estrés al sentirse inseguras dentro del agua, en especial al percibirse con menos agilidad para reaccionar.

Claudia Vargas: “Hasta ahora no hay estudios de ningún tipo que indiquen que hay elementos adversos de los químicos usados en las albercas; están estudiados para ser inocuos a las personas, lo cual no significa que no haya gente más sensible, por lo que ante cualquier reacción debes suspender la actividad y consultar al médico”.