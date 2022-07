Los peores alimentos para el cerebro (y por qué debes evitarlos)

La comida es nuestra principal medicina y gasolina para nuestro cuerpo —pero también puede ser un enemigo silencioso. Así como hay alimentos que afectan la ciática, hay platillos y hasta bebidas que sí o sí deberías nivelar en cuanto a su consumo, pues afectan al cerebro más de lo que imaginas.

¿Cuáles son los peores alimentos para el cerebro?

Lo que comes (o lo que no comes) puede hacer una gran diferencia en tu salud. No solo estar sentado demasiado tiempo podría poner en riesgo la salud de tu cerebro, sino que tu menú del día también tiene una enorme influencia en este imprescindible órgano.

Lee cuáles son los peores alimentos para el cerebro, cuáles son los mejores y aprovecha para leer cuáles son los alimentos que una mujer debe consumir a partir de la menopausia.

1) Carne roja: por qué es mala para la salud

No es gran sorpresa que la carne roja debe consumirse moderadamente para no afectar la salud del cerebro. Principalmente porque como indica este estudio, la grasa saturada de la carne roja está asociada con demencia y Alzheimer, pues mientras más se consume, más probabilidades hay de que se acumule la placa que provoca daños al rendimiento cognitivo.

2) Bebidas azucaradas: por qué son malas para la salud

Una lata de refresco contiene 39 gramos de azúcar, cuando se recomienda que las mujeres consuman un máximo de 24 gramos al día. Este y la obvia razón de que definitivamente no aportan nada a tu meta por bajar de peso, es uno de los motivos por los que debes desterrar las bebidas azucaradas.

Afectan al cerebro, según el Dietary Guidelines for Americans, porque también se han asociado con Alzheimer, demencia y bajo rendimiento cognitivo. Si tomas refresco muy seguido, es probable que sufras por problemas de memoria, y estas bebidas tienen un tipo de azúcar llamada fructosa, lo cual puede hacer que se encojan ciertas partes del cerebro.

3) Carbohidratos refinados: por qué son dañinos para la salud

Los carbohidratos refinados incluyen alimentos azucarados y granos altamente procesados (como arroz blanco, pan blanco, avena, harina blanca). Y es que estos tipos de carbs generalmente tienen un alto índide glucémico, lo que significa que tu cuerpo lo digiere más rápido y provoca aumento en los niveles de insulina y azúcar en la sangre.

En este estudio encontraron que consumirlos en grandes cantidades está asociado con mala memoria, Alzheimer y demencia, o incluso mayor riesgo de tener depresión en la posmenopausia.

4) Atún: ¿es malo para la salud?

Sorprendentemente, el atún puede ser un poco perjudicial al cerebro. Comer ocasionalmente un sándwich de atún no tiene efecto alguno, pero al igual que el tiburón, pez espada y blanquillo tiene altos niveles de mercurio, más que otros pescados.

Y en un estudio encontraron que las personas con altos niveles de mercurio en su sangre tenían menos desarrollo en funciones cognitivas y se podían ir desgastando. Si quieres sustituir el atún, prueba con los pescados ricos en omega-3 como salmón y trucha.

5) Quesos grasosos: ¿malos para la salud?

Los lácteos están lleno de grasa saturada, la cual en grandes cantidades puede tener un impacto dañino a las funciones del cerebro y aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares y neurológicas. Lo mejor es apostar por opciones bajas en grasa, como yogurt y queso cottage o productos reducidos en grasa.

6) Comida frita y procesada: por qué es dañina para la salud

Las dietas altas en alimentos procesadoa, que son usualmente las occidentales, están ligadas a deterioro cognitivo y a empeoar la memoria. En su mayoría pueden ser alimentos como papas fritas o chips, comida instantánea, dulces y todo lo que debas preparar en microondas.

7) Alcohol en exceso: malo para la salud

Aunque una copa de vino no afecte, tomar demasiado alcohol resulta como una toxina al cerebro, sin importar tu edad —y el hipocampo es la zona más afectada, el cual participa en nuestra memoria y retención. Así que si no quieres tener problemas de memoria a la larga, mídete en el consumo de al alcohol.