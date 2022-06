Menopausia: todo lo que tienes que saber sobre esta nueva etapa

Tampones ecológicos, pantalones a prueba de fugas y productos para la piel basados en el ciclo menstrual son parte de nuestras vidas, pero ¿qué pasa en el momento en que la menstruación llega a su fin y comienza la menopausia?

Es un tema de salud que afectará a cada mujer, por eso es hora de informarse y descubrir lo que puedes hacer para prepararte.

No hay necesidad de bajar una app de monitoreo de tu ciclo menstrual para llevar un registro de la última vez que pensaste en la menopausia.

Lo más probable es que no haya sido ayer, ni el mes pasado, más bien nunca. Es algo que ves en los memes de señoras de la tercera edad o que escuchas en chistes sobre suegras.

Así que cuando te encuentras en el pasillo del cuidado femenino, la menopausia te es tan familiar como lo es firmar cheques para nuestra generación.

Además, ¿qué sucede en realidad más allá de sentir algo de calor? Prepárate para sorprenderte.

Dado que la menopausia no es algo tan simple como si tu cuerpo borrara una app, los síntomas pueden comenzar años antes de que tengas tu último periodo, además de tener repercusiones mucho tiempo después, y no hay una edad definida a la que experimentarás este proceso.

Naces con un número limitado de óvulos, el cual se va reduciendo conforme pasa el tiempo. Cuando se acaban, ya no tendrás nada que liberar y dejarás de producir estrógeno, la hormona que estimula el desarrollo femenino durante la pubertad y controla el ciclo reproductivo".

Típicamente, la menopausia ocurre entre las edades de 45 y 55 años, pero podría suceder en tus treintas, una de cada 100 mujeres tiene su último periodo antes de los 40, o para una de cada 1,000, esto puede ser en sus veintes.

En nueve de cada 10 casos de menopausia temprana, ésta ocurre de forma espontánea, sin una causa identificable.

Antes de que se presente, experimentarás la menos conocida perimenopausia (el periodo de transición en el que el cuerpo produce menos estrógeno), la cual dura en promedio cuatro años.

Sin embargo, puede continuar tiempo después, desde un mes hasta una década, a pesar de que haya pasado mucho tiempo desde la última vez que compraste un tampón.

La Dra. Nicola Gates, una neuropsicóloga y autora de The Feel Good Guide to Menopause, quiere desmitificar la conversación en torno a la menopausia y cree que el estigma está desapareciendo gracias al hecho de que las mujeres lleven vidas más públicas ahora.

Foto: Getty Images

En 2017, la activista Meg Mathews lanzó megsmenopause.com, un sitio con información respaldada médicamente donde tienen lugar conferencias diseñadas para romper tabúes, después de verse sorprendida por las dificultades que enfrentó para encontrar información cuando empezó a exhibir síntomas.

El año pasado, la presentadora de TV Louise Minchin describió cómo la temperatura en el estudio de la BBC donde trabaja fue reducida para ayudarla con los bochornos, y Kim Catrall ha hablado abiertamente sobre sus propias experiencias.

El año pasado, Gwyneth Paltrow anunció sus intenciones de “cambiarle la cara” a la menopausia. Es un cambio positivo ya que la mujer promedio no habla sobre menopausia, sino hasta que cree que ha llegado.

Para ser algo que cualquiera que haya tenido un ciclo menstrual enfrentará, no se habla lo suficiente sobre ello.

En parte se debe a que la salud femenina en general ha estado tradicionalmente rodeada de misterio.

Desde la antigua Grecia, se decía que las mujeres enojadas tenían “vientres errantes” (la cura: sexo vigoroso), y en la era victoriana, a esas mismas mujeres enojadas se les diagnosticaba con “histeria”, una palabra derivada del griego para útero.

"Se ve a la menopausia como el último tabú", explica la Dra. Louise Newson, especialista del Newson Health Menopause & Wellbeing Centre en el Reino Unido.

Síntomas de la menopausia

"Todas las mujeres, si viven lo suficiente, la enfrentarán, sin embargo, muchas no entienden lo que pasa cuando empiezan a experimentar síntomas como mal humor, falta de motivación, ansiedad y poca energía.

También está el hecho de que, por su naturaleza, la menopausia está relacionada con el proceso de envejecimiento, algo que la sociedad le dice a las mujeres que deben combatir o por lo menos lidiar con ello en privado.

Pero dado que suele presentarse alrededor de los 50, no debería verse como algo que afecta a las mujeres ‘viejas’".

Foto: Getty Images

Toma en cuenta también que mientras que la pubertad y el embarazo, por ejemplo, son muy similares para la mayoría de las mujeres, los síntomas de menopausia pueden ser muy distintos.

"La experiencia que tiene una mujer de la perimenopausia y la menopausia es muy diferente de la que tiene otra, no sólo en términos de síntomas, sino en la forma en que éstos pueden variar a lo largo de los meses o los años", explica la Dra. Newson.

"Hablar más sobre ello es importante para normalizar todo el espectro de experiencias.

He visto mujeres que tienen problemas de depresión, cuando en realidad sus síntomas están relacionados con un cambio en sus niveles hormonales, pero ellas no ven esta relación.

Y aunque algunas mujeres pueden no exhibir síntomas obvios, los bajos niveles hormonales incrementan el riesgo de condiciones como diabetes, enfermedades cardiacas o demencia".