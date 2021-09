La menopausia es una etapa nueva para todas las mujeres, pero previo a ésta vienen un par de cambios más en el cuerpo, y uno de ellos involucra la menstruación. Si eres una mujer en sus cuarenta, el cambio de tu menstriación es uno de los matices de la premenopausia. Y esto es un vistazo a lo que sucede.

Puede haber cólicos más fuertes

Un doctor mencionó a Health que los cólicos pueden volverse más fuertes al inicio de la premenopausia. Esto porque "hay oleadas más fuertes y cercanas de estrógeno y progesterona". Eso sí, el flujo se hace cada vez menos denso.

Tu periodo puede volverse muy irregular

Otro experto que habló con Health explicó que un periodo perdido "es el primer paso del deterioro de ovarios". Algunos de estos ovarios simplemente no llegan a un punto óptimo para liberarse, y por eso el periodo se pierde. Y menciona el experto, "no tendrás menopausia hasta que pases un año entero sin menstruación", así que saltarse un par de periodos no significa que debas deshacerte por completo de tus toallas higiénicas.

Tu cuerpo necesita estar sano

Nadie está excluido de la idea de que un cuerpo cuidado en su juventud estará en mejor forma cuando los años pasen. Así que puedes hacer un camino más llevadero hacia la menopausia si cuidas su estilo de vida. De esta forma, evitarás tener periodos pesados o molestos; no por nada en la "dieta de la menopausia" se recomienda tener cuidado con azúcares y carbohidratos.

Podrías tener acné

Bien dicen que en esta etapa es común entrar a una "segunda adolescencia", sobre todo porque con los cambios hormonales eres más propensa a sufrir efectos en la piel. Así como era normal que salieran granitos los días de la menstruación, el escenario se puede repetir a los 40 y más. En Main Line Health recomiendan que si sufres mucho con este aspecto, preguntes a tu médico por pastillas anticonceptivas para regular las hormonas.