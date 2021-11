Midorexia: la obsesión por sentirte siempre joven y sus consecuencias

¿Estás atravesando la midorexia y no te has dado cuenta? Y no, no es una patología; de hecho es un término que no ha llegado a un consenso para definir si puede llegar a ser un transtorno o es solamente una actitud ante la vida. La cuestión es que una persona con midorexia tiene cierta obsesión con mantenerse joven —o bien, asegurarse casi al cien de que está sano.

Qué es la midorexia y qué significa ser una persona con midorexia

De acuerdo con S Moda, el concepto de midorexia surgió primero en 2016 dentro de un artículo de The Telegraph, donde señalaban que una persona de 50 años o más está diligente en cuanto a su apariencia externa y bienestar interno. O sea, se 'hermosean' más y se esmeran en estar saludables.

Asimismo, el psiquiatra José Domínguez, especialista en transtornos de personalidad, explicó a Infobae que también se ubica la obsesión con lo estético. Y la forma en que esto puede ser perjudicial para la calidad de vida es "cuando empieza a verse un deterioro por ejemplo en la vida social, familiar, laboral, académica, e incluso en salud".

¿Qué consecuencias tiene la midorexia?

En cuanto al 'lado oscuro' de la midorexia, en el último articulo citado explican que las principales consecuencias de padecer midorexia puede ser cargar con depresión (porque 'no logras quedar como quieres'); complicaciones con las operaciones estéticas, llegar a hacer dietas extremas o realizar cirugías innecesarias.

Si la midorexia se torna en un infinito 'perseguir a tu yo de la juventud', es más factible que las personas sufran de baja autoestima y no se sientan plenos con su vida presente. Este tema deberá tratarse con psicología o terapia.

El lado bueno de la midorexia

Pero, ¿qué tan malo es querer mantenerse joven? Hay muchas personas de 40 que dicen sentirse de 20, ¡y lucen espectacular! porque, precisamente, cuidan mucho de su salud.

"La midorexia en realidad puede ayudar a sobrellevar las dificultades psicológicas que conlleva envejecer", explican en Exploring Your Mind, "alienta a que las personas vivan experiencias que nunca habrían considerado por sentir que eran 'demasiado viejos'".

Entonces, ¿tener midorexia es el nuevo chavoruco? Hay un debate interesante: "la gente con midorexia podría dedicar su tiempo a hacer planes que involucren gente joven; por ejemplo, ir a ciertos bares y restaurantes o planear un viaje de actividades al azar".

Técnicamente nadie está obligado a convivir con personas más grandes o más jóvenes, todo depende del contexto en el que te sientas más cómoda. Desenvolverse socialmente ya será una decisión personal para sopesar en qué momentos te puedes desenvolver mejor, siempre y cuando a ti te haga sentir mejor.

Eso sí, las personas de 50 y más han mejorado la calidad de vida, el estado de salud y la posibilidad de ser más longevo. Ahora que ya conoces la midorexia, ¿te consideras una persona obsesionada con mantenerse joven?