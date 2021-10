Qué es el 'souping', la dieta de la sopa para bajar de peso en invierno

¿Ya conocías el souping? Es una dieta basada solamente en comer distintas sopas a lo largo del día con el objetivo de bajar de peso. A diferencia de la dieta líquida que implica la de jugos y licuados detox, el souping (o la dieta de la sopa) incluye una extensa variedad de verduras y vegetales —dejando más de lado las frutas. Conoce más sobre la dieta de moda para bajar de peso en invierno.

Qué es el souping, dieta para bajar de peso en invierno

Very Well Fit explica que la más allá de ser una dieta, el souping es un régimen alimenticio basado en sopas que te ayuden a perder peso rápidamente. "Con el souping no se come nada que no sea sopa, pero puede haber variantes de incluir otro alimento", comentan, "y que la dieta de la sopa puede durar de cinco a 10 días".

Beneficios de la dieta de la sopa versus las consecuencias del souping

El medio citado se basó en un estudio que explica que la sopa te ayuda a sentirte satisfecho más rápido y te hace sentirte lleno por más tiempo, lo cual hace que evites cenar o comer mucho.

Pero un experto señala: "el concepto de comer sopa para bajar de peso ha existido desde hace décadas, pero médicos señalan que una dieta de pura sopa carece de nutrientes y no es sostenible. Sí es bueno comer vegetales, pues te llenan, son nutritivos y bajos en calorías".

Tipos de sopas para la dieta de la sopa

Lo que debes considerar sí o sí en la dieta de la sopa, es que es necesario apegarte a las sopas de verduras con base de caldo —nada de las empaquetadas en unicel (lee las 5 cosas que le pasan a tu cuerpo si comes sopas instantáneas), con demasiados ingredientes químicos o alimentos demasiado pesados como la papa.

LiveStrong muestra una base de las sopas con las que la gente puede iniciar el souping:

sopa de repollo: la más tradicional de todas; le puedes añadir un poco de carne o pollo y arroz salvaje.

la más tradicional de todas; le puedes añadir un poco de carne o pollo y arroz salvaje. sopa enlatada: lee bien la etiqueta para asegurarte de que es base de caldo; aléjate de las sopas enlatadas altas en calorías (las de crema o con quesos).

lee bien la etiqueta para asegurarte de que es base de caldo; aléjate de las sopas enlatadas altas en calorías (las de crema o con quesos). variedades de sopa: cualquier otro tipo funcionará (las de frijol, pollo o pavo).

Recetas de sopa para dieta

Si no eres una persona que come regularmente verduras, esta dieta es un buen inicio para aumentar la ingesta —pero no se recomienda hacerla diariamente. Enfócate en la calidad de ingredientes, los nutrientes y el resto de hábitos saludables de tu vida diaria para complementar el souping. A continuación un par de ideas de sopas que puedes preparar para tu dieta de invierno.