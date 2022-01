Qué pasa en el cerebro cuando besamos y otras curiosidades de los besos según una experta

¿A quién no le gusta besar y ser besado? Seguramente la gran mayoría no nos resistimos a los besos. Todos nos besamos en la mejilla con frecuencia al saludarnos, al despedirnos, como expresión de felicidad o de agradecimiento. Pero éstos no nada más se tratan de un gesto de afecto, cariño y amor, ya que cada vez que hay contacto con los labios, el cerebro transmite una serie de sensaciones que, por lo general, nos llenan de bienestar.

Rosa Ochoa, psicóloga y coach personal de Conciencia en Equilibrio, nos explica el proceso de la química del beso, qué pasa en nuestro cuerpo cuando eso sucede.

Getty Images

¿Qué sucede en el cerebro cuando besamos?

Los labios son una de las partes del cuerpo con más neuronas sensoriales. Al besarnos, estas neuronas envían información al cerebro donde se liberan una serie de reacciones neuroquímicas en el sistema límbico, dentro del cerebro. Se liberan neurotransmisores como:

- Dopamina, hormona que nos hace sentir placer, lo cual hace que el beso sea percibido como adictivo.

- Oxitocina, la hormona del amor, nos hace sentir apego por la persona que besas.

- Serotonina, disminuye los sentimientos de tristeza.

- Testosterona incrementa el apetito sexual.

¿Qué reacciones hay en el cuerpo cuando besamos?

Las pulsaciones cardiacas suben de 60 hasta 130 por minuto, se libera adrenalina, baja el nivel de colesterol, al intercambiarse bacterias se refuerza el sistema inmunológico y se estimulan al menos 34 músculos de la cara.

¿Existe el beso perfecto?

Sí, si se considera que se está en un momento perfecto, en el lugar perfecto, con la persona perfecta.

¿Qué espera una mujer al besar?

Al elevarse los niveles de oxitocina se promueve el apego, y gracias a la dopamina, se aumenta el amor romántico.

¿Qué sienten los hombres con un beso?

Para el hombre, la testosterona en la saliva y todo lo que dispara en el cuerpo y en el cerebro un beso, le ayuda a disparar el impulso sexual, y lo utilizan para inducir el deseo sexual en la mujer.

Getty Images

Cuáles son los beneficios físicos y mentales de besar

- Ayuda a reducir la presión arterial

- Elimina los calambres y dolores de cabeza

- Combate las caries

- Besar quema calorías

- Con los músculos de la boca intervienen en un beso, puedes tensarlos y tonificarlos.

- Aumenta la autoestima, pues te hace sentir amado y conectado con tu pareja.

- Amplifica tus hormonas de la felicidad

¿Qué tan importante es el primer beso?

Las cifras hablan mejor: 66% de las mujeres y 59% de los hombres terminan una relación si el primer beso no funcionó.

Hay que pensar que el primer beso que damos no está basado en la técnica. Es el que damos a alguien con quien sentimos cierta conexión y todos nuestros sentidos intervienen en él.

¿Es verdad que desde el primer beso se puede saber si eres compatible con alguien?

Existe la teoría que al besarnos podemos "leer" a través de todos los químicos y encimas que se desprenden del beso, si la pareja es compatible genéticamente, y así asegurar tu descendencia.

Algunos tips para el "beso perfecto"

- Compartir (gustos, momentos, etc) con la otra persona.

- La higiene bucal y personal importa mucho.

- Escoger el momento y el lugar indicados.

- Mantener los oídos en sintonía con la respiración y escuchar la manera en

que tu pareja está besando.

- Besar bien es besar con todo el cuerpo, involúcralo.

¿Qué se debe evitar al besar?

Existen diferentes acciones que solemos distinguir como desagradables al estar besando, como:

- Usar la lengua más de la cuenta

- Usar las mordidas más de la cuenta

- Abrir o mucho o poco la boca

- No cuidarse los labios.

¿Nos podemos desenamorar o enamorar con un beso?

A pesar de que los besos son muy importantes en la relación de pareja, factores como la compatibilidad de gustos, personalidades, expectativas y, sobre todo, el reflejo que la pareja impone para que se pueda aprender son los factores que más pesan para enamorarte de una persona.

¿Qué partes tocar cuando besas a una mujer?

Según estudios estos son las partes del cuerpo que les gusta a las mujeres que les besen son la nuca, las orejas, los hombros, la cadera, el rostro y los pechos.

¿Qué partes tocar cuando besas a un hombre?

Son los pechos, las orejas y el cuello, la zona genital y la boca.

¿Cuáles son los tipos de besos?

Existen diferentes tipos de besos como personas en el mundo, todos las parejas se besan de diferente forma, sin embargo, aquí están los tipos que considera el Kamasutra:

1. Nominal. Los labios apenas se tocan.

2. Palpitante. Se mueve el labio inferior, pero no el superior.

3. Tocamiento. Donde participan labios y lengua.