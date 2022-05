Razones para salir (o no) con hombres menores

Lo vimos con Priyanka Chopra y Nick Jonas —quienes ahora son papás por vía subrogada—, y quizá una de las parejas que el mundo adora hoy día es la de Harry Styles (28) con Olivia Wilde (38). ¿Cuál es la fórmula tras estas mujeres que consiguieron una relación exitosa con un hombre menor que ellas?

Bueno, la respuesta puede ser más complicada de lo que pensamos —y definitivamente las cosas funcionan distinto para cada persona—, pero si estás pensando en adentrarte al mundo del dating con alguien menor que tú, hay un par de cosas que puedes tomar a consideración.

¿Por qué un hombre joven se enamora de una mujer mayor?

La ecuación matemática a la pregunta no existe, y definitivamente es una perspectiva distinta para cada individuo, pero lo que varios jóvenes respondieron al sondeo de Today lo resume en un par de frases que nos provoca decir awww.

"El hecho de que tienes tanto por aprender de una mujer joven, tienen tanta experiencia de vida para aprovechar... es una aventura".

"Nos ofrecen una oportunidad de ver las cosas en distintas perspectivas. Creo que las mujeres mayores piensan distinto en ciertos temas, y tienen mucha más experiencia".

"Estabilidad emociona. ¿Necesito decir más? Son capaces de ver cosas que yo jamás podría ver en mi. También hay otros niveles de honestidad que nunca había visto ni con mis mejores amigos".

Lo que debes tomar en cuenta antes de salir con un hombre menor que tú

Aquellas fueron algunas de las respuestas de hombres menores por 6, 10 y hasta 26 años que sus parejas. Pero antes de llegar a ese final, las mujeres tuvieron que tomar la decisión en ese trayecto. ¿Qué se puede considerar antes de iniciar la relación?

1) Quizá no será tan emocionalmente maduro como tú

El corto historial de vida (y vida amorosa) puede hacer que no tengan la misma profundidad de comunicación que tú, y quizá te sientas forzada a iniciar los temas delicados o importantes para llevar la relación a una etapa más madura.

Recuerda que todos estamos en constante crecimiento, así que no sobrepiensas la manera en que debe manejar sus emociones a la larga —pero mide tus límites de tolerancia hacia este rasgo.

2) Sí, el sexo puede ser mucho mejor

Las investigaciones publicadas en Sexual Behavior in the Human Male and Sexual Behavior in the Human Female por Alfred Kinsey dicen que los hombres están en el pico de su sexualidad a los 20, mientras las mujeres entre los 30 y 40.

Entonces si las matemáticas funcionan bien, la energía de un hombre menor que tú entrará acorde con el punto álgido de tu sexualidad y esa compatibilidad puede ser un punto a favor. Aquí puedes leer sobre 3 secretos de una experta para incrementar tu energía sexual y desbloquear el placer.

Getty

3) Hay diferencias en el estilo de vida

Puede ser algo tan mínimo como no querer desvelarse más allá de las 2am, solamente porque él puede aguantar la fiesta con sus amigos y tú te quieres ir a dormir.

Compaginar el estilo de vida puede ser un reto al inicio, ya que es cuando quieres entablar actividades en común, pero definitivamente no hay una norma en que tus preferencias serán las mismas que las de él. Y muchos jóvenes están súper conectados con sus amigos más que con la idea de tener un compromiso.

4) Los hombres jóvenes usualmente están más dispuestos a aventurarse

Si estás en búsqueda de actividades recreativas más divertidas, con mayor espontaneidad y a conocer nuevos sitios, salir con alguien menor es gran idea. No solo están más involucrados en lo más hot del momento, sino que tienen este impulso nato por realizar cosas nuevas y sin reservas.

Seguro podrán cumplir esta lista de 25 ideas de citas con mucha aventura que puedes experimentar con tu pareja.

5) Diferencias en cuanto a la biología

Significa que mientras tú estés mental y físicamente lista para tener un bebé o querer formar una familia, quizá él tenga otros planes a futuro.

Podrían ser años para que tu pareja de menor edad esté preparado y dispuesto a ser papá; pero claro, este tema ya es más personal y entre ustedes dos.

Getty

6) Pueden admirarte por tu confianza y experiencia de vida

¡Los años no fueron en vano! Que tenga la madurez emocional y la confianza suficiente para reconocer tus logros de vida —y además admirarte por ello— es un plus en la relación.

Lejos de que haya competencia, puede sentirse complementado con todo lo que tienes para ofrecer de conocimiento y experiencia, que solamente nutirá más la relación.

7) El tema financiero debe hablarse

Estar en distintas etapas de la carrera puede ser un bloque en el camino. Aclarar la manera en que quieren manejar sus finanzas, ya sea en vida de pareja o individualmente, es muy importante para llevar la relación más allá.

Quizá no hay un "mejor o peor" punto sobre salir o no con hombres más jóvenes, eres la conductora de tu camino y sabes lo que es mejor para ti. Por cualquier cosa, no te vayas sin leer las 12 señales físicas que delatan a un hombre enamorado de ti.