Razones por las que te salen moretones aunque no te hayas pegado

De pronto te ves un moretón en alguna parte del cuerpo. Te preguntas qué ocurrió si no recuerdas haberte golpeado en los días y horas más recientes. Esto es algo mucho más común de lo que piensas, lo cual no quiere decir que lo pasemos por alto. Descubramos por qué salen moretones aunque no te hayas pegado.

Un moretón se forma casi siempre debido a un golpe recibido. Después de ello, las proteínas que se encuentran cerca de los vasos sanguíneos se rompen. Cuando no hay un corte o herida, la sangre se acumula debido a que no tiene adónde ir y forma coágulos. Este acumulamiento de sangre es lo que conocemos como hematoma o moretón.

¿Pero por qué hay moretones que salen aunque no te hayas golpeado?

Existen diversas razones que debemos tomar en cuenta:

Edad: es un factor muy común y se debe a que los capilares son más frágiles con el paso de los años. Incluso un golpe ligero puede causar de hematomas en una persona mayor.

Síndrome de Ehlers Danlos: este síndrome reúne a un grupo de trastornos que causan articulaciones extremadamente débiles, piel muy elástica (hiperelástica) y vasos sanguíneos que se dañan fácilmente causando hematomas.

Medicamentos: algunos fármacos interfieren en el proceso de coagulación de la sangre y, por tanto, causan más sangrado en la piel. Los más comunes son los antiinflamatorios no esteroides (ibuprofeno), y los anticoagulantes para disminuir la coagulación de la sangre (como la aspirina).

Motivos hereditarios: personas con problemas de coagulación hereditarios, como la hemofilia.

Ejercicio intenso: una sesión de ejercicio de alto impacto como el running pueden provocar desgarros microscópicos en los vasos sanguíneos debajo de la piel. Por ejemplo, las uñas moradas en las uñas de los pies después de correr son buen ejemplo de ello.

Traumatismo óseo: una torcedura que provoca un esguince puede hacer que se formen moretones.

¿Qué podemos hacer para que desaparezca un moretón?

Poner hielo envuelto en algún trapo o franela, para evitar que el frío queme la piel. Esto debe ser en periodos de 15 minutos con interrupciones de otros tantos minutos.

Se debe cesar toda actividad física que comprometa la zona para evitar que fluya más sangre hacia el moratón y lo haga más intenso.

Cuando el moretón comience a desaparecer al cabo de los días, conviene hacer un ligero masaje alrededor de él, no en el centro, ya que esto podría causarte dolor.

Existen algunas pomadas que facilitan el desvanecimiento del hematoma.

