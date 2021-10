¿Realmente quieres esa cita, o solo estás enamorada del amor? La 'adicción' al romance

Así como la ciencia nos explicó por qué hablar con extraños nos hace tan felices, otras investigaciones indagan en el tras bambalinas de por qué nos encanta tener citas, conocer nuevas personas y estar en distintas relaciones. Básicamente, ¿eres adicta al amor?

"Tener citas es como una droga, así que sé responsable"

Si eres experta en salidas románticas, seguro no te identificarás con las 5 señales de que no tienes suficientes citas. Pero presta atención con cuánto realizas esta práctica. The Independant realizó un evento virtual con psicólogos y coaches de relaciones y llegaron a una fuerte observación: "tener citas es como una droga, así que sé responsable con ello".

La científica en comportamiento, Logan Ury, explicó que "el cerebro actúa 'en drogas' cuando está enamorado, y nos volvemos adictos a una persona", por eso la ruptura se siente "como una desintoxicación".

Así que la razón por la que agrade tanto tener citas y conocer nuevas personas, es por el efecto que se da en esa especie de adrenalina. Este modo de "alivianar" la cotidianidad (si estás soltera) viene de la mano de otro estudio donde vieron que los solteros que sufren soledad y ansiedad social pasan más tiempo en apps de citas.

Parte de la explicación en este último punto radica en que 1 de 6 solteros se perciben adictos al proceso de encontrar una cita (según la encuesta de Match 2017).

Getty Images

¿Amar al amor es peligroso?

Ahora, que la adicción es un término que debe tomarse con seriedad porque es una condición que afecta a las personas. Ser adicto a algo puede evitar que realices actividades cotidianas, y hasta afectar el ritmo de tu trabajo.

Pero fuera de gravedad, en Healthline profundizaron que quienes adoran tener citas o estar en una relación, es porque necesitan seguirse enamorando. Refieren a que "el estado eufórico (las 'hormonas felices) en las primeras etapas del enamoramiento se vuelve un comportamiento". Por eso se convierte en algo de lo que quieres más y más...

"Quieres la emoción del inico del amor, pero no te quieres quedar en una relación", comentan; o al contrario, "no te importa con quién sales, mientras termines en una relación". ¡Todo es ese crave for love!

Amor real versus aprobación personal

Como bien concluyen en Healthline, basándose en un estudio, que 'todos somos adictos al amor', pues finalmente queremos "conectar con otros para continuar con nuestra existencia".

Y realmente no tienes de qué preocuparte si en tu búsqueda por una pareja no afectas a nadie (ni a ti misma), pero si te sientes dependiente de una relación o las citas, es necesario buscar ayuda.