Recupérate de los atracones de Navidad y Año Nuevo con estos tips

Es normal que con las fiestas de Navidad y Año Nuevo —mas la Rosca de Reyes y los tamales en febrero— sientas que la estás pasando mal con el atracón. Recupérate de este malestar y sigue estos consejos para evitar dolores de estómago, subida de peso y enfermedades.

Qué hacer para reducir las molestas del atracón en Navidad y Año Nuevo

Antes que nada, ¡relájate! No te sientas culpable de haber comido de más en estas épocas, pues es algo muy común. El American Journal of Physiology: Endocrinology and Metabolism dice que los atracones no tienen efectos secundarios en el cuerpo, pero hacerlos de forma regular sí puede afectar a tu peso, la digestión y los niveles de azúcar en la sangre. Mejor toma acción para alivianar ese malestar y saber qué hacer la próxima vez para prevenir este mismo escenario con la comida.

1) Toma agua

No te vayas a tomar un litro de agua de jalón. Toma sorbos pequeños entre las comidas o a lo largo del día para ayudar a tu cuerpo a eliminar el exceso de sal y aminorar la constipación. Ayudarás a mover el metabolismo y evitará que te sientas con el estómago estancado.

2) No te sientes o te acuestes

A veces, con los atracones estar sentada es sumamente incómodo. Y si no le ayudas a la digestión con un poco de movimiento, es posible padecer un poco de ácido. Camina un poco para que el estómago deje de estar lleno —puedes aprovechar para limpiar la sala, o lavar los trastes, y estar en acción.

3) Planifica tu próxima comida

Haber tenido un atracón no significa que debas dejar de comer o saltarte comidas, sino consumir con conciencia tus próximos alimentos para que, precisamente, te alimenten y no solo te llene.

4) Come lentamente

Algo que sucede con los atracones es que no te permites disfrutar la comida al cien por ciento. Mastica lentamente, saborea cada platillo y verás cómo evitas esa sensación de estómago atosigado.

5) Aliméntate con fibra

Busca los alimentos ricos en fibra para ayudarte a estar más satisfecho por más tiempo. Opta por vegetales y frutas, granos y proteínas a base de plantas para que tu cuerpo luche contra la inflamación.