Si soy tan buena... ¿por qué estoy soltera? Es la pregunta que se hace aquella mujer que se considera divertida, inteligente, trabajadora y dulce. Ella tiene buenos principios y dice que sabe tratar a un hombre. En otras palabras, es una gran candidata para cualquier caballero. Sin embargo, ¡está soltera!

Por qué sigo soltera

Tal vez te has desvivido por varios hombres y has hecho todo lo posible por que se enamoren de ti, pero no has tenido éxito en tus relaciones. Y te preguntas: ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué otras mujeres pueden encontrar el amor y yo no?

La locutora en Univisión Radio, María Marín, contesta estas preguntas en su libro 7 errores que las mujeres cometen en el amor, dirigido no sólo a las mujeres solteras, sino también a quienes tienen pareja, pero sienten que algo va mal en su relación.

Motivos por los que sigues soltera

María Marín, nombrada como una de las 25 mujeres hispanas más poderosas por la revista People en Español, indica en este libro que: "Precisamente, muchas de las actitudes que las mujeres utilizan para hacerse irresistibles con los hombres son exactamente las que terminan arruinando sus oportunidades de tener una relación saludable".

"Por ejemplo, cambian su rutina por adaptarse a la de su pareja, 'congelan' sus sueños por dedicarse a una relación, descuidan su familia, estudios o trabajo por poner a su novio en primer lugar o se acomodan a los antojos de su compañero con tal de no enojarlo. Y todo esto con el fin de no perderlo".

Razones por las que sigues soleta si eres 'un gran partido'

Según la autora, estos son los principales errores que cometemos en el amor, ¿con cuál te identificas?:

1. Falta de amor propio: Inconscientemente, desde pequeñas creemos que la prioridad en la vida es casarnos, ser una excelente esposa y una extraordinaria mamá. Y en el afán de conseguir a Ken ponemos en segundo lugar el amor propio, las metas profesionales y la paz interior.

2. Te haces la ciega y sorda: ¿Por qué? Miedo a quedarnos solas y no encontrar pareja. Hay quienes aceptan a alguien que no comparte sus valores, principios, intereses, gustos o sueños, pero continúan porque piensan: ?¿Y si no aparece otro?

3. Das demasiado... ¡te sobras!: Cuando no eres asequible y te haces la difícil, te agregas valor y te vuelves más deseable. Pero si das demasiadas atenciones y te sacrificas excesivamente por el otro, no serás correspondida de la manera que esperabas.

4. No expresan sus gustos: Cuando conozcas a alguien, trata de participar en sus diversiones favoritas, pero a la vez involúcralo desde el principio en las actividades que son placenteras para ti.

5. Piensas que puedes cambiarlo: Si tu pretendiente tiene mil cualidades, pero posee una que es abominable para ti, digamos, alcohólico, vividor o irresponsable, puede que al principio te enfoques en sus buenas cualidades y digas: 'Él es tan bueno que puede cambiar'. Sin embargo, no existe la mínima posibilidad de que seas feliz a lado de esa persona que ya posee un comportamiento que es inaceptable para ti.

6. Tienes miedo a abrir tu corazón: El principal problema de quien teme enamorarse es que asocia el amor con dolor, sufrimiento, engaño o destrucción.