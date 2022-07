Signos de que es momento de dejar de ser amigos con una persona

Aunque dejar ir suene a fracaso, en la mayoría de ocasiones es la mejor decisión que puedes tomar. En términos de amistades que ya no debes tener hay un par de comportamientos y signos que te dirán si es momento de dejar de ser amigo o amiga con alguien.

Cuándo es momento de terminar una amistad

En múltiples ocasiones hemos escuchado, "haz nuevos amigos, pero quédate con los viejos. Uno es de plata, el otro es de oro". Las viejas amistades realmente son especiales, pero hay una delgada línea entre saber si esa amistad es lo que era antes, o ahora solo resta en lugar de sumar.

La psicóloga clínica Alyson Nerenberg, y autora de No Perfect Love: Shattering the Illusion of Flawless Relationships dice: "nuestras necesidades en una amistad cambian conforme envejecemos, y la familia se vuelve más importante, y nos volvemos más selectivos sobre las personas con las que elejimos pasar nuestro tan limitado tiempo límite. Tenemos menos amigos, pero las conexiones son más profundas".

Aunque muchas amistades continúan, crecen y se desarrollan, otras podría dejar de funcionar. Si notas un comporamiento y patrones que definitivamente ya no van contigo, significa que llegó el momento de alejarse de ese amigo o amiga.

1) Sientes que tu amistad con esa persona te cansa más de lo necesario

Sabrás que esa amistad es agotadora cuando veas que hicieron planes juntos y ya no sonríes de emoción por el encuentro. Esta red flag es el anuncio de que el tiempo que pasas con tu amigo dejó de ser armonioso —una verdadera amistad que no cansa es con la que puedes sentirte apoyada incluso si te están abriendo los ojos sobre cosas que no quieres ver, pero que son alimento al alma. Sentir esa pesadez trae implícito la falta de conexión.

2) Amistades que estorban o impiden tu crecimiento

Un amigo de muchos años debe reconocer y apreciar la persona en la que te estás convirtiendo para bien. Tener esa misma línea de valores y sentido de la moral es invaluable en una amistad valiosa, pero si sientes que estás dejando de ser la gran persona que eras o que eres una peor versión de ti, quizá sea tiempo de dar un paso atrás.

3) Si la amistad carece de confianza

Cuando un amigo rompe con tu confianza, es difícil restablecer la amistad. Y mientras es importante aprender a perdonar, puedes evaluar hasta qué punto ese suceso se puede repetir y terminarías más lastimada.