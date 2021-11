Estos son los alimentos que previenen la colitis nerviosa

Aquellos dolores intensos en el abdomen, la pesadez y los periodos de estreñimiento no te están sucediendo solo por que sí. Estos signos de colon irritable, o colitis nerviosa, desatan una serie de trastornos en el tránsito intestinal que nos impiden estar cómodas y causan mucho malestar. Si padeces colitis nerviosa, será útil conocer los alimentos que la previenen y que más beneficios tienen para ayudar al intestino.

Por qué surge la colitis nerviosa

Si alguna vez escuchaste que la colitis nerviosa proviene del estrés en exceso, podrías estar en lo correcto; de acuerdo con una dietista-nutricionista, surge porque "el cerebro y el intestino están muy relacionados, así que el estado de ánimo del individuo influye directamente en las secreciones intestinales". Esto se traduce a que con los sentimientos negativos (estrés, miedo, disgusto, ansiedad) se segrega bilis y puede causar diarrea o malestar en el abdomen.

Pero además de la diarrea, también se manifiesta en estreñimiento, lo que provoca que te sientas inflamada y con dolor en la zona abdominal.

Alimentos para combatir la colitis nerviosa

En Every Day Health citaron un estudio de la Indian Journal of Gastroenterology donde prueban que lo que comes es fundamental para controlar los síntomas de la colitis nerviosa. "Una dieta basata en frutas, verduras cocidas, carnes magras y pescado pueden prevenir los síntomas contra la colitis nerviosa", publicaron.