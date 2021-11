Truco para quitarle calorías al arroz y no engordar

Si estás haciendo dieta, sabrás que debes informarte de cuántas calorías tiene el arroz y qué cantidad es saludable comer. Una taza de arroz blanco tiene 240 calorías, pero lejos de ser un platillo para desterrar cuando quieras perder peso, mejor opta por formas de prepararlo saludablemente y disfrutarlo sin culpa. Y hay un truco para cocinar arroz y quitarle calorías.

Cómo preparar arroz para quitarle calorías y perder peso

Aunque es inevitable pensar en lo delicioso que es un arroz rojo, preparar el arroz blanco con este truco reducirá las calorías que aporta y te ayudará a perder peso. ¿Cómo preparar el arroz para quitarle calorías?

Investigadores de la American Chemical Society in Denver encontraron que cocinar el arroz con un truco en específico reduce las calorías que tu cuerpo absorbe del arroz hasta 60%.

La forma de hacerlo es añadiendo una cucharadita de aceite de coco al arroz, y luego refrigerar por toda la noche. El resultado será una preparación de arroz menos calórica y más saludable.

Por qué el arroz cocinado con aceite de coco reduce las calorías

Un solo grano de arroz contiene dos tipos de almidón, según explica la ACS: el almidón digerible y el almidón resistente; el digerible se 'rompe' en nuestro cuerpo y libera glucosa, la cual se almacena como grasa si no lo quemas con ejercicio. En cambio, el resistente no lo absorbe el cuerpo, solamente pasa por el sistema digestivo y no se 'rompe'.

Lo importante es consumir más almidón resistente para tener mejor digestión y evitar que aumente la glucosa en el cuerpo, de esta manera es más fácil bajar de peso. ¿Y por qué funciona con aceite de coco? Según los investigadores, "porque el aceite penetra en el gránulo de almidón durante la cocción y cambia la estructura del almidón para que no se convierta en azúcar".

Y se mete a refrigeración por toda la noche porque es un proceso que toma tiempo, así que este ambiente le permitirá al aceite de coco actuar bien sobre el arroz y así cortar las calorías hasta un 60%.

Cómo cocinar arroz blanco con aceite de coco y reducir las calorías

Necesitas: 1 taza de arroz blanco, 2 cdtas aceite de coco, 1 3/4 agua.

Preparación: hierve el agua, luego añade el aceite de coco y después el arroz. Cubre y calienta a fuego bajo para cocinar de 20 a 25 minutos. Deja que el arroz se enfríe por 12 horas en el refrigerador.

Puedes acompañarlo de vegetales asados, cualquier proteína y añadirle de tus especias preferidas.