Esto es lo que le pasa a un hombre cuando no tiene sexo en mucho tiempo

Aunque según investigadores los hombres piensan más en comer y dormir que en sexo, esta última actividad no se queda lejos de lo mucho que se disfruta efectuarla. Pero con la llegada de la pandemia y la silenciosa desunión que provoca vivir en constante estrés, la gente está teniendo menos sexo. ¿Qué le sucede al cuerpo de los hombres cuando no tienen relaciones en mucho tiempo?, ¿hay efectos negativos en la abstinencia? Esto y más lo han resuelto diversos estudios.

Qué pasa si un hombre no tiene relaciones sexuales en mucho tiempo

El interés por saber qué pasa si un hombre no tiene relaciones sexuales en mucho tiempo deriva también de la pandemia, por lo que el Kinsey Institute llevó a cabo un estudio llamado Sexo y relaciones en tiempos de covid-19 donde encontraron que 44% de los participantes dijeron que su vida sexual había declinado los primeros meses de la pandemia, y un 33% dijo lo mismo al respecto de su vida amorosa.

Así que mejor pasamos de largo el No Nut November —un desafío en que los hombres procuran abstenerse de tener relaciones o masturbarse— y hablamos de qué le pasa al cuerpo cuando no tienes sexo en mucho tiempo.

Getty Images

1) Puede sufrir mayor estrés y ansiedad

¿Qué tienen en común el chocolate y el sexo? Ambos liberan las 'hormonas felices', o sea la dopamina; con las relaciones sexuales también se liberan serotonina y oxitocina, y estas tres en conjunto son impulsores naturales del estado de ánimo. También se obtienen de los abrazos, los besos y el afecto en general. Y si no los experimentas en un largo periodo —largo pensándolo en semanas, meses o años...— podrías privarte de esos efectos de 'disfrute y gozo'. PERO nada que la masturbación o el ejercicio físico no arregle, so...

2) Podría perder el interés en el sexo a la larga

No sex, less sex. Los niveles de testosterona disminuyen naturalmente con la edad, por eso el desinterés en el sexo conforme uno envejece es más usual. Y, según expertos, mientras más tiempo pases sin relaciones más factible es que los niveles de testosterona bajen.

3) Podría ser propenso a tener cáncer de próstata

Este es posiblemente el punto más debatido del tema; al respecto, WebMD explica que "el qué tan seguido tienen sexo los hombres está vinculado con sus probabilidades de tener cáncer de próstata". Añaden que en un estudio de 30 nil hombres, aquellos que eyacularon más de 21 veces en un mes tenían menos probabilidad de padecer del cáncer, comparado con los que solo eyaculaban siete veces al mes.

4) Aumenta el riesgo de disfunción eréctil

Según un estudio de la American Journal of Medicine, la disfunción eréctil es menos común en hombres entre 55 y 75 años que tienen sexo más de una vez a la semana. La conclusión era saber de qué manera las relaciones sexuales evitan la disfunción; pero siempre se deben tomar en cuenta otros factores, como depresión, diabetes o fumar.

5) Un sistema inmunológico debilitado

Esto aplica para mujeres y hombres, pues reportes han dictado que tener sexo al menos dos veces a la semana estimula al sistema inmunológico y tienen hasta 30% más de probabilidades de generar anticuerpos. Aunque las relaciones sexuales también aumentan el riesgo de contagiarse de otras cosas, sí te mantiene muy asegurado contra resfriados y gripe.

¿Qué opinas de estos efectos en el hombre cuando no tiene relaciones sexuales en mucho tiempo?