Profesiones que enamoran

Cada oficio posee un grado de dificultad y cierto nivel de maestría, por lo que destacar requiere, además de precisión, amor al arte y más cuando se trata de profesiones vinculadas al ámbito masculino.

Rosa Luxemburgo, la gran teórica marxista y activista política alemana, solía decir: “El trabajo redime al hombre, mediante su goce nos levantaremos con mayor brío a cambiar al mundo”. Y ésa es la misión de miles de mujeres que cada día, desde su trinchera, trabajan para transformar su entorno. En esta edición entrevistamos a cuatro mujeres talentosas y opuestas entre sí, las cuales nos compartieron sus retos y la alegría que les ha retribuido perseguir la carrera de sus sueños.

Gabriela Ruiz

Chef

Gaby es a la cocina lo que Kandinsky al arte; su paladar exquisito transforma sensaciones en platillos deslumbrantes que la hicieron acreedora al título de Mejor Chef de México 2019, otorgado por México gastronómico: la guía de los 120 mejores restaurantes, todo gracias a sus creaciones en Carmela y Sal.

¿Cómo fue tu aproximación con la cocina?

Fue curioso. Cuando mis papás tenían diferencias en casa solía llevarme a mi hermana para no interrumpir y le preparaba un sándwich o una quesadilla, así se calmaba y olvidaba lo sucedido. Reconfortarla mediante la comida me inspiró a hacer lo mismo por los demás.

Eres una chef exitosa, ¿qué es lo mejor de ser emprendedora?

Que nunca vamos solas, sino en grupo, y quien llega a la cúspide le tiende la mano a las demás. ¡El mundo es mejor cuando haces comunidad! Lo cierto es que también hay quienes ponen en duda tus habilidades, tu edad, sexo u origen, por eso hay que demostrar que somos más grandes que cualquier limitación.

¿Cómo piensas que será la gastronomía del futuro?

Sin duda alguna, el presente y el futuro debe sumergirse en la conciencia si no deseamos quedarnos sin alimento. No podemos seguir usando plástico o ingredientes con aditivos. Es vital volver a las raíces y consumir lo necesario.

¿Tu lectura de cocina favorita?

Mi negro pasado, de Laura Esquivel, ¡qué libro más delicioso! Es completamente sensual. Un día tuve la fortuna de conocer a Laura en mi restaurante y fue uno de los mejores momentos de mi carrera. Darle a probar algo mío a la autora de una de las novelas más bonitas de la literatura contemporánea, Como agua para chocolate, representativa de nuestra gastronomía, fue increíble.

¿Tienes un recetario propio?

Sí, ¡pero no les gustaría verlo! Está escrito a mano y salpicado de salsa. Ahí atesoro recetas de personas vitales en mi vida que no querían revelar sus secretos.

¿Qué recomendarías probar antes de morir?

¡Que se enchilen! Es una gran experiencia, pues se liberan endorfinas, entonces la sensación es maravillosa, primero arde, luego adormece y, finalmente, te hace estallar de felicidad.

Kany Gracía

Cantautora

Originaria de Puerto Rico, manifestó sus habilidades en la adolescencia al escribir sus primeras canciones con dominio y franqueza; décadas más tarde colaboró con J.Lo, Chayanne y Roberto Carlos, además de que encabezó las listas de Billboard y ganó el Grammy Latino por Mejor álbum pop femenino gracias a Cualquier día. Hoy promueve su sexto material Contra el viento, en el que la acompañan grandes luminarias.

¿Recuerdas tu vida antes de conocer la fama?

Era muy sencilla, mi infancia fue de lo más bella. Mis padres siempre me acompañaban a mis clases; conversábamos por horas y eso me nutrió, ya que la fama no me afectó, siempre he sido consciente de que soy una persona ordinaria con una profesión que me permite ser extraordinaria.

Tuviste un accidente en auto que te cambió para siempre…

Sí. Me hizo asumir que la vida, en realidad, es prestada. Si pusiéramos en una balanza nuestros pensamientos positivos y negativos en contrapeso con el tiempo que nos queda por vivir, no desperdiciaríamos un segundo; pasaríamos más tiempo en la naturaleza y en compañía de nuestra gente, no en una oficina o envidiando a otros.

¿Cuál ha sido tu proyecto más complicado?

Sin duda, mi disco pasado Soy yo. Tardé mucho tiempo en desarrollarlo, pero Contra el viento fue producto de amor y esfuerzo de gente supertalentosa, desde Joaquín Sabina hasta Thalía.

¿Qué te inspira al componer?

¡Todo! Mentiría si dijera que solo escucho música o veo tele, casi cualquier cosa acapara mi atención y es útil en mi proceso creativo. Hace poco empecé un libro de Lydia Cacho y me ayudó a poner en perspectiva el lugar de la mujer en la sociedad, un tema que me preocupa, así como la discriminación y el racismo… Son esos temas los que ocupan mi mente al componer o producir, y deseo contribuir y generar un cambio

¿Qué deseas transmitirle a tu público con tu último álbum?

Para mí cada proyecto es como un hijo, le doy su tiempo y maduración. Contra el viento es para quienes desean ir hacia adelante, un refugio cuando el torbellino se acerca, y ésa es mi intención: abrazar con cariño a quien no sepa adónde dirigirse, pero que tenga la convicción de encontrar su destino.

Isabella Echeverría

Artista del tatuaje

Conocida como Mizz Rotten, la venezolana es una creadora completa. Su gusto por el diseño gráfico y el tatuaje, labor que ejerce con orgullo al ser un terreno poco explorado por las mujeres, la han convertido en un referente por su manera de ver el mundo mediante sus trazos.

¿Cómo evolucionaste del diseño al tatuaje?

Desde niña amé colorear y dibujar, siempre me atrajeron las artes visuales, pero al crecer y probar distintas técnicas me di cuenta que el tatuaje me atraía por su plasticidad y cualidad de pieza artística viviente.

¿Cuál fue la reacción de tus padres al ver tu primer tatuaje?

Vengo de un hogar en el que los tatuajes se asocian con reclusorios y delincuentes, por ello fue difícil para mi papá, siendo policía, verme con uno. Pero años después se hizo uno tras afrontar una embolia y ello modificó su criterio.

¿Crees que un tatuaje debería tener un significado emotivo?

No creo que sea obligatorio depositar una emoción o un sentimiento, se vale hacértelo por gusto, pues hay quienes se decoran el cuerpo con trazos poco estéticos, pero que igual les agrada tenerlos.

Hoy día, ¿es competitiva la escena del tatuaje?, ¿ha crecido el número de mujeres que lo ejercen?

Somos como una gran familia y nos conocemos porque el círculo es pequeño, y aunque suele reinar la camaradería, lo cierto es que también hay gente celosa de su técnica. Asimismo, existen artistas tan abiertos que están dispuestos a explicarte todo lo que debes saber sobre la sensibilidad del cuerpo. Me emociona que cada vez somos más mujeres en el oficio, y ello habla de que los ideales de profesión entre los jóvenes están cambiando. Y es que no todo mundo nació para ser médico o ingeniero.

¿Qué es lo mejor de decorar la piel?

Tatuar es dejar un fragmento de ti en alguien por el resto de su vida, y que te escojan para trazar líneas sobre su cuerpo es bastante bonito, ya que sin conocerte te invitan a formar parte de su existencia por medio de tus creaciones.

¿Cómo te sientes en México como extranjera y artista?

Fenomenal, mi novio es mexicanoestadounidense, mi trabajo es bien recibido y la gente me ha tratado muy bien; es un país al que puedo llamar hogar y en un futuro me gustaría naturalizarme.

Fernanda Tarazona

Capitana de aviación

Determinada e infatigable, son algunas de las cualidades que caracterizan a Fernanda Tarazona, capitana de aviación de Aeroméxico, una de las aerolíneas más prestigiosas. Su presencia en este campo es motivo de inspiración y es muestra de que el límite para cumplir un sueño es el cielo.

¿Cómo surgió tu inquietud por la aviación?

Quizá suene a cliché, pero fue gracias a mi familia; mi papá y mi tío se dedicaban a esto. Recuerdo que de niña me maravillaban las cartas de navegación que traían a casa y sus anécdotas resultaban de lo más divertidas.

Desde tu perspectiva, ¿qué tanto se involucran las mujeres en esta profesión?

Cuando piloto, desde la torre de control suelo escuchar a muchas mujeres y eso me da orgullo, porque se trata de posiciones difíciles, usualmente reguladas por hombres. Hoy día existe un gran número de controladoras y pilotos, hecho que hace 13 o 15 años no era común. Y considero que en nuestro país ha aumentado el deseo de las jóvenes por incursionar en esta carrera.

¿Qué sentiste la primera vez que portaste el uniforme?

Fue un gran honor, significa que pasaste por bastantes horas de estudio, suficientes horas de vuelo y que, finalmente, entraste a una aerolínea comercial o a una compañía particular. Trabajo en Aeroméxico y es un sueño hecho realidad. Me siento profundamente orgullosa de portar el uniforme, además de representar no solamente a México, sino a una empresa de clase mundial.

Te decidiste por la navegación comercial, ¿cuál fue el motivo?

También tuve la oportunidad de ejercer la privada; sin embargo, tiende a ser más informal, ya que dependes de un jefe con necesidades específicas, en cambio en la comercial todo se encuentra bajo un riguroso esquema y con reglamentos, ello permite tener claridad.

¿Cómo es la vida de una piloto y una mujer tan exitosa como tú?

Es emocionante, pues te permite cambiar de aires. De igual manera que te das cuenta de lo majestuosa e imponente que es la naturaleza, y lo finitos que somos como seres humanos. Lo cierto es que también hay cosas que no me gustan; en ocasiones te pierdes de experiencias entrañables, como el cumpleaños de tu mamá o los primeros pasos de tus hijos, y eso provoca tristeza. Sin duda alguna, ésta no es una profesión para cualquiera, pero no la cambiaría por otra.

Por: Carolina M. Payán / Foto: Getty Images