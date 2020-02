Viajar es uno de las más grandes satisfacciones para muchos. A algunos les encanta viajar con amigos o con familia, claro que los viajes en solitario también son muy enriquecedores, aunque no a todos les gusta esta idea.

Pero viajar si se está soltero también tiene muchas ventajas, según un estudio realizado por Skyscanner.

Según el último censo del Inegi en México, 34% de la población es soltera, esto quiere decir por lo menos 31.7 millones de mexicanos la pasará sin pareja este 14 de febrero. Pero esto no tiene por qué ser una desventaja.

Aquí te damos 5 ventajas de estar soltero al momento de viajar.

1. Armas tus propios planes

Cuando viajas por tu cuenta, no tienes que ir o hacer lo que no quieres solo por mantener una convivencia armoniosa con tus compañeros de viaje. Así es: cuando viajas solo contigo, tú decides a qué hora te despiertas; qué, cuándo y dónde comes; y qué lugares visitas de acuerdo con tus intereses y los de nadie más.

2. Ahorras dinero

Pensamos que viajar acompañados puede ahorrarnos dinero porque los gastos se dividen. Sin embargo, el incremento de solo travelers, no solo en México sino en el mundo, ha generado una oferta de opciones económicas para personas que viajan solas, haciendo la experiencia igualmente accesible y con más libertad.

3. Expandes tu círculo de amigos y por qué no, hasta podrías encontrar pareja

Si quieres hacer nuevos amigos, viajar en solitario es la opción. Cuando viajas de esta forma, cualquier situación se convierte en una posibilidad para charlar con alguien que no conoces e iniciar una amistad o, incluso, encontrar el amor. Desde preguntar cómo llegar a un sitio turístico o dónde es rico comer, hasta hablar de qué música es su favorita, es 100% seguro que regresarás a casa con más amistades de las que tenías antes de iniciar tu aventura.

4. Sales de tu zona de confort

Es verdad, viajar solo no es fácil. Es un acto audaz que requiere organización y espíritu aventurero. Te encontrarás en situaciones en las que tendrás que confrontar algunos de tus temores, manejar tu nivel de frustración si las cosas no salen como las planeas, y en ocasiones te encontrarás en lugares desconocidos donde hablan un idioma que no sabías que existía… pero ingeniártelas para continuar tu viaje a pesar de las vicisitudes será un triunfo personal que atesorarás siempre.

5. Aprendes a confiar más en ti

Los viajes en solitario te enseñan a tomar decisiones, organizarte mejor y enfrentar obstáculos sin la ayuda de nadie. Cuando te des cuenta de que puedes manejar esas situaciones confiarás más en ti, no solo cuando viajes sino también una vez que hayas vuelto a casa, pues sabrás que eres capaz de cuidarte y disfrutar de tu propia compañía.

Así que, si pasaste un “Don’t Date December” y un “Just Me January”, no te preocupes por pasar un “Forever Alone February”, ¡será increíble!, y aquí estaremos listos para ayudarte a organizar una experiencia inolvidable.

Por: Redacción Vanidades / Fotos: Pixabay