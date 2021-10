Florencia: Descubre los tesoros de la ciudad italiana

La ciudad italiana continúa atrayendo a millones de turistas que caen rendidos ante sus tesoros, así que únete a ellos y descúbrelos como debe ser.

Cada dos o tres años me gusta recorrer este emblemático sitio, pero debo aceptar que me tomó un par de viajes conocerlo a fondo. Les cuento esto porque no es una ciudad para todos; si no les interesa el arte y la historia, tal vez no los vuelva locos, no obstante, cuando te sumerges en sus rincones comprendes que es maravillosa y que posee una leyenda especial en cada piedra, además de tener un refinamiento exquisito como solo existe en esta zona de la Toscana italiana.

(Foto: Getty Images)

Acabo de regresar ¡y ya la echo de menos! Por ello quiero compartirles mi experiencia en este escenario único, verán que al día siguiente de su llegada les parecerá un lugar familiar y les hará sentir que saben de ella ¡de toda la vida!

Florencia enamora y arropa con sus viejos edificios, iglesias y plazas, y me encuentro bastante segura que la querrán visitar una y otra vez, sobre todo la extraordinaria Plaza de la Señoría, con su loggia, toda una galería de arte al aire libre, llena de esculturas, viejos palazzos, cafés, la estatua del David y carruajes que pasean a los trotamundos.

¿Imprescindible?

Lo más importante es hospedarse en un hotel céntrico, al cual volver, dejar paquetes y descansar ¡para salir de nuevo, sin tener que tomar taxi!

Siempre insisto en ello y es que en Florencia, como en Roma, resulta clave para disfrutar la ciudad como debe ser.

Uno de los hoteles que adoro es el Calzaiuoli, de cuatro estrellas, situado en la Via Calzaiuoli, a solo dos manzanas de la Plaza de la Señoría y del Duomo o Catedral. Si deseas uno de cinco estrellas, acogedor, como un palacio y con excelente servicio, te sugiero el Helvetia & Bristol Florence, rodeado de lujosas tiendas y del Palacio Strozzi, y a un par de minutos del puente Vecchio.

(Foto: Getty Images)

¿Otras opciones magníficas? The Westin Excelsior, el St. Regis, el Savoy y el Kraft, de cuatro estrellas.

¿Deseas obtener pase directo a museos y sitios de interés sin hacer cola? Adquiere la Firenzecard.

El encanto de recorrerla a pie

Te sugiero conocerla caminando y con mapa en mano. Lleva una guía con el fin de leer, de modo previo, la fascinante historia de lo que verás, ¡sus anécdotas y crónicas son un auténtico drama! Y saber lo que pasó allí te hará sentir como si te transportaras siglos atrás.

(Foto: Getty Images)

El itinerario ideal

Puedes concretar este plan en un día, a paso rápido; sin embargo, te aconsejo llevarlo a cabo en tres.

1) Comienza conociendo la Plaza de la Catedral o Duomo, el campanario y el baptisterio, con sus famosas Puertas del Paraíso. Camina hacia la Gallerie dell’Accademia para ver el original David, de Miguel Ángel; la divina Venus, de Botticelli, y otras mil maravillas. Luego desplázate a la Via dei Calzaiuoli y a la Plaza de la Señoría.

(Foto: Getty Images)

2) Recorre el Museo Gucci y su café, el Palacio Vecchio y la Galería Uffizi y, de allí, pasea hacia el precioso río Arno, pasando por el mercado de Porcellino. Más tarde, acude a los arcos del Lungarno Anna María Luisa de Médici y disfruta la bella vista del puente Vecchio.

(Foto: Getty Images)

3) Conoce el Palacio Pitti, recorre la calle San Jacopo y cruza de regreso por el puente a Santa Trinidad, desde donde la vista es fabulosa. Sin duda, será la travesía perfecta.

(Foto: Getty Images)

Para escapar del ruido

Hay dos hoteles en las afueras que ofrecen comodidad y lujo, sin estar lejos de la acción.

1) El famoso Belmond Villa San Michele. Es un antiguo monasterio, rodeado de jardines en forma de terrazas y que terminan en el borde del río Arno. Situado en la colina de Fiesole, a 20 minutos en auto del centro de Florencia, su restaurante La Loggia es delicioso y sus chefs imparten clases de cocina.

(Foto: Getty Images)

2) El suntuoso Four Seasons Hotel Firenze. Es un palacio del siglo XV, rodeado de jardines y a 15 minutos de la catedral de Florencia.

(Foto: Getty Images)

3) Fincas o villas privadas. Son muy populares para rentar y conocer la zona de la Toscana, en especial si vas con la familia o un grupo de buenos amigos. Hay ofertas en: booking.com, tuscany.vacation.us, tripadvisor.com y homeaway.es

(Foto: Getty Images)

¿Más opciones?

Hay autobuses de turismo que te mostrarán la magia de Florencia, así como pequeños transportes para seis personas ¡y los legendarios carruajes! Pasea por el fascinante Corredor Vasariano, un pasadizo privado de un kilómetro construido por los Médici, que va de la Galería Uffizi al Palacio Pitti.

En ese recorrido verás las ventanas que Benito Mussolini mandó construir para que Hitler pudiera apreciar la belleza de la ciudad durante su visita y no la bombardeara ante el avance de los estadounidenses a finales de la Segunda Guerra Mundial.

(Foto: Getty Images)

Mi recomendación también es tomar al menos un tour de un día para conocer las bellezas alrededor de la ciudad. Recorre el paisaje lleno de cipreses y pueblitos rurales de la romántica Toscana, la zona del vino Chianti y las ciudades de Pisa y San Gimignano.

Pasa un día entero en Siena, una maravillosa ciudad medieval y disfruta de un almuerzo al aire libre con la vista de su gran plaza, ¡un momento inolvidable!

¿Lo mejor? Estos tours pueden comprarse en Viator.com

Compras de ensueño

1) Además de la vendimia en las calles ¡que me encanta! y del mercado del Porcellino, las tiendas más elegantes de Italia están cerca de la Plaza de la República y Via de’ Tornabuoni.

(Foto: Getty Images)

2) También hay algunas en Via dei Calzaiuoli; joyerías en el puente Vecchio y OVS, una opción estilo H&M en Via Panzani.

3) El famoso The Mall, con 27 outlets de descuento (Bottega Veneta, Pucci, Fendi, Giorgio Armani, Gucci, Ferragamo, Valentino, Saint Laurent) está a 30 minutos y hay tours y limusinas que te llevan.

Un poco más lejos, el Space de Prada Outlet es excelente. Puedes comprar tours con transporte en viator.com

¿Dónde y qué comer?

Mi lugar favorito no es gourmet, como es el caso de Enoteca Pinchiorri o Alle Murate, sino el café bar Perseo, al aire libre en plena Plaza de la Señoría, con deliciosa comida, precios moderados ¡y divina vista!

(Foto: Getty Images)

Es un lugar charmant con vista panorámica.

1) Si como a mí te atrae la Plaza de la Señoría, debes ir al Ristorante David, Il Bargello, el Caffe Rivoire y el chic Gucci Garden, ¡donde el azúcar tiene la forma del logo de la firma!

2) La ciudad está llena de gelaterías y trattorias. No olvides probar variados antipastos, la célebre bistecca alla fiorentina, el pollo al burro con mantequilla y las pastas con alcachofas o trufas, todas opciones típicas.

Después de conocer Florencia…

¡Enamórate del resto de Italia! Toma el tren rápido (harás solo dos horas y cinco minutos) de Florencia a Venecia y quédate un par de días allí. Viaja en ferrocarril a Milán (dos horas y 23 minutos) para admirar los lagos italianos al norte de la sofisticada ciudad.

(Foto: Getty Images)

Suelo realizar con frecuencia este recorrido durante el día, pues adoro regresar para almorzar en el Café Quadri en la Piazza San Marco. Y si Italia te hace un guiño es posible alquilar un automóvil para transportarte a la bella Bolonia, ¡la capital gourmet del emblemático país, además de Padua y Parma!.

Por: Mari Rodríguez Ichaso / Foto: Getty Images