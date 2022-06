Naica, el misterioso poblado de Chihuahua donde -se dice- que habitan terribles brujas

Te invitamos a conocer Naica, un misterioso poblado en Chihuahua, México, conocido por ser ‘La capital mundial de las brujas’ (leyenda).

Naica es un pequeño poblado al sur de Chihuahua, en Saucillo, reconocido por ser el principal productor de plomo en México, además de contar con un suelo privilegiado, lleno de minerales, que dieron lugar a la formación de millones de cristales subterráneos.

De allí nace la Cueva de los cristales o Cueva de las espadas, una gruta que, ubicada a 300 metros de profundidad, es sin duda una de las atracciones turísticas más importantes del lugar. Adicionalmente, estos cristales enormes están clasificados como los más grandes del mundo, así como un verdadero hito en toda la historia de la espeleología.

No obstante, la Cueva de los Cristales no es la única en la zona. De hecho, al ser un pueblo minero, el lugar cuenta con decenas de minas subterráneas, en las cuales -se dice- habitan las temibles ‘brujas de Naica’, quienes han dado origen a leyendas que han recorrido el mundo entero y le han dado fama a Naica como ‘la capital mundial de las brujas’.

Foto: Wikimedia Commons.

Naica, la Capital Mundial de las Brujas

En México se cree que si ves una bola de fuego ‘flotando’ en el cielo, se trata indudablemente de una bruja. Y en Chihuahua esta creencia no es la excepción. Hay una fuerte creencia de que en Naica habitan muchas brujas que se esconden en las cuevas de la zona y salen de noche, después de las 10:30 pm, para cazar a sus víctimas. Es tan popular esta creencia que incluso Naica ha sido nombrada La Capital Mundial de las Brujas.

La leyenda de las brujas de Naica en Chihuahua, México

Se dice que las brujas de Naica tienen especial interés en atrapar a niñas y adolescentes con el fin de reclutarlas para su aquelarre; es decir, quieren convertir a las jóvenes en una de ellas.

De acuerdo al sitio oficial, Visita Chihuahua, el caso más conocido de una joven que fue reclutada por las brujas de Naica fue el de una chica de 16 años que salió de trabajar de la panadería en la noche, y se dirigió al lago a admirar el reflejo de la luna.

No obstante, se le hizo tarde y ya no alcanzó a regresar a su casa antes del repicar de las campanas de la iglesia del pueblo, el cual anunciaba el inicio de ‘la hora de las brujas’.

Cuando la joven no regresó a casa, todo el pueblo emprendió su búsqueda por meses, mas ella no apareció. Cuenta la leyenda que fue hasta muchos años después que la vieron junto al lago, pero ya no tenía forma humana: estaba deformada del rostro y con un aspecto macabro; por ello se cree que el motivo de su desaparición fue que había sido abducida por las brujas de Naica, quienes finalmente la habían convertido en una de ellas.

Cuevas de Naica, Chihuahua, ¿hogar de las brujas?

El nombramiento de La Capital Mundial de las Brujas no es en vano. De hecho, en algunas cuevas se pueden apreciar letreros que dicen “Cueva de las brujas”, como es el caso de la Cueva Maple, donde se advierte a sus visitantes la presencia de estas, tanto en su interior, como en sus alrededores.

Regresando a la Cueva de las Espadas de la que hablábamos en un principio, se piensa que este es un lugar sumamente energético al conservar estos inmensos cristales hechos de selenita, una variedad del mineral del yeso, pero en una presentación rocosa y cristalina. Al ser los cristales encontrados más grandes de los que se ha tenido registro, emiten una energía sin precedentes, por ello se cree que no es descabellada la idea de que aquí habitan seres mágicos.

¿Realmente existen las brujas?, ¿qué son las ‘bolas de fuego’ que se ven en el cielo de noche?

Se ha estudiado mucho acerca de la aparición de “bolas de fuego” en el cielo, así como pequeñas luces que aparecen de noche y se mueven de forma errática. Estos fenómenos tienen, no una, sino varias explicaciones científicas:

1. “Son pedazos de meteoros”, NASA.

La primera explicación la da la NASA, quien asegura que las ‘bolas de fuego’ son sólo pedazos de lo que alguna vez fue un meteorito, cayendo a la Tierra de forma incandescente: “Probablemente se trate de rocas espaciales de uno o dos metros de ancho que, al hacer impacto contra la atmósfera terrestre, se fragmentó en más de 500 pedazos debido al calor del impacto”.

2. “Son nudos electromagnéticos”, Nature.

De acuerdo con un estudio publicado en la revista de ciencia Nature y realizado por investigadores de la Universidad Complutense de Madrid, las bolas de fuego son en realidad nudos electromagnéticos causados por rayos: “Aparecen cuando el aire se ioniza en las tormentas eléctricas”.

3. “Son cadáveres en descomposición (fuegos fatuos)”.

Los fuegos fatuos son gases naturales que se liberan en los ambientes húmedos, como bosques y pantanos, y cuando hay una materia orgánica que se descompone, es decir, animales y plantas muertas. Al empezar su estado de descomposición, se libera gas metano, el cual ‘brilla’ en un ambiente oscuro como la noche, siempre y cuando se reúnan las condiciones de humedad y temperatura suficientes.

A pesar de existir una explicación científica para la existencia y aparición de las ‘bolas de fuego’ en el cielo, lo cierto es que las Brujas de Naica seguirán siendo parte de la riqueza cultural de este pequeño y mágico poblado del estado de Chihuahua.