Papúa Nueva Guinea: Un destino sólo apto para aventureros

Mucho de este país resulta un misterio, incluso para los viajeros más experimentados, comenzando por su nombre. Se le llamó Nueva Guinea, porque en 1545 sus descubridores españoles pensaron que su población tenía cierto parecido con los habitantes de Guinea en África, y querían diferenciarlos de alguna una manera, pero el Papúa… no estamos seguros. Quizá venga de una palabra local que signifique “rizado”, puesto que el cabello de muchos moradores es así, sin embargo, el que quiera investigar la verdadera raíz del término se encontrará con un embrollo etimológico, pues a pesar de que el país apenas supera los siete millones de habitantes, le ha dado al mundo el 25% de sus idiomas totales. Existen entre 700 y 800 tribus y cada una tiene su propia lengua, una verdadera torre de babel en poco menos de 500,000 metros cuadrados.

Tribus tradicionales en el espectáculo cultural Mote Hagen en Papúa Nueva Guinea. (Foto: Cortesía)

Para ubicarnos en el mapa, Papúa Nueva Guinea se encuentra en Oceanía, hace frontera terrestre con Indonesia y hoy es una nación independiente que forma parte de la Mancomunidad de Naciones, lo cual implica que tiene lazos históricos con Reino Unido y es parte de la monarquía constitucional, pero no se rige por ella. Los papúes son libres, en todo sentido. Aquí no ha llegado la tecnología, el turismo de lujo ni ningún rastro de vestimenta o costumbres occidentales, muchas de las tribus aún se esconden entre la selva, se dedican a la agricultura y mantienen sus rituales religiosos indígenas; además, se estima que un tercio de la población no sabe leer, por lo que ir de visita a estos lares resulta una experiencia bastante particular.