Vacaciones con mamá

Que este año su regalo de Día de las madres sea un viaje inolvidable. Te damos ideas de destinos para sorprender, o bien, para que a ti te consientan.

Dicen por ahí que «no hay amor más grande que el de una madre por sus hijos” y, por ello, vale la pena rendirle homenaje no solo el mes de mayo, sino todo el año. Organiza tus tiempos y encuentra el sitio perfecto para que tu relación con ella crezca aún más; ahora bien, que si tú eres la mamá, pide a tu familia que planeen juntos una travesía. Aquí, opciones.

1. La dulzura de no hacer nada

Lugar: Islas Turcas y Caicos, océano Atlántico

En estas islas británicas hallarás infinita belleza natural y un espacio en donde el tiempo se detiene. Su playa Grace Bay Beach ha sido catalogada como una de las más bonitas del mundo, pues cuando el sol está en esplendor parece que su arena es color rosa y se pueden ver en ella restos diminutos de conchas de este tono que hacen juego con el agua turquesa. Si tu mamá es muy tranquila, disfrutará sentarse a la orilla calmada de estas islas a descansar y, si es más activa, le fascinará saber que está en una meca del buceo, ya que aquí se asienta la tercera barrera de coral más grande del mundo, y aun practicando esnórquel, ya se puede disfrutar del espectáculo submarino.

(Fotos: Cortesía)

Espacio de descanso

Cuando se trata de pasar días completos de calma, la elección de tu hotel es muy importante. Te recomendamos The Palms, un resort de cinco estrellas con un spa fabuloso para consentirse.

www.thepalmstc.com.

2. Degustación de vino

Lugar: Napa Valley, California, Estados Unidos

El escenario que te ofrece este rincón californiano es insuperable, sus campos son el marco perfecto para celebrar a mamá con degustaciones de vino y excelente comida. Uno de los espacios más trendy para hacerlo es el Castello di Amorosa que, aunque no está disponible para hospedaje, sí abre sus puertas para visitas guiadas en las cuales, además de admirar sus ocho pisos, puedes probar el vino que ahí se fabrica. También te recomendamos tomar el Wine Train, en función desde hace 25 años, para recorrer los viñedos sobre ruedas sin preocuparte de establecer un conductor designado. Una opción más simple para almas libres es reservar uno o varios tours por cavas privadas y hacer un pícnic en el parque.

(Fotos: Cortesía)

Ya que están en plan gourmet…

Reserven una mesa en French Laundry. Anthony Bourdain lo llamó “el mejor restaurante en el mundo y punto”. Desde hace 21 años, su chef Thomas Keller sirve dos menús diferentes con nueve platos que fusionan la comida francesa con la californiana. El costo aproximado por disfrutar de su cocina es de 300 dólares por persona.

www.thomaskeller.com/tfl

3. Fin de semana de spa

Lugar: Mineral de Pozos, Guanajuato, México

Tú y mamá se merecen un descanso con tratamientos innovadores, y esa es justamente la especialidad de este poblado en Guanajuato, que dispone de varias casas de reposo y spas que les garantizan regresar a casa ciento por ciento renovadas. Nuestras recomendaciones son:

● Hotel Boutique Casa Diamante.

Tiene un spa de cerveza, el único en el país, que ofrece un masaje acompañado de un baño de esta bebida artesanal con el objetivo de disminuir dolores musculares producidos por estrés.

● Club Spa Las Minas.

Sus tratamientos más solicitados son el masaje de chocolate, que hidrata y estimula la liberación de endorfinas con su olor, así como el masaje de nopal, rico en vitamina C, que elimina toxinas.

● La Casa del Venado Azul

Ofrece la músico-aromaterapia, con la que se recrean sonidos naturales: un río, lluvia o el bosque, a través de diversos instrumentos prehispánicos, como el chicahuaztli, teponaztli y atecocolli, y se armonizan con el aroma de hojas de pirul y copal.

(Foto: Cortesía)

4. Boletos para el teatro de Broadway

Lugar Nueva York, Estados Unidos

Hay mil cosas qué hacer en la ‘Gran Manzana’, desde los básicos de turista primerizo, como subir al Empire State Building y rodear la Estatua de la Libertad, hasta descubrir las nuevas exposiciones en sus museos de arte contemporáneo o en su cartelera de teatro. Aunque las hayas hecho antes, todas estas experiencias serán aún más memorables si las vives junto a mamá. ¿Te apetece un clásico? The Phantom of the Opera es la obra más antigua de Broadway, se inauguró en 1988 y desde entonces ha generado aplausos en cada una de sus poco más de 12 mil presentaciones, la siguen de cerca Chicago, The Lion King, Cats y Les miserables. Una opción de culto más reciente es The Book of Mormon, una comedia musical creada por los guionistas de South Park.

(Fotos: Cortesía)

Dato divertido

Tomen un descanso de sus actividades en el famoso Central Park. ¿Sabías que es un lugar idóneo para avistar aves? En un día de migración de primavera se pueden observar hasta 100 especies diferentes.

5. Adéntrate en la selva

Lugar: Campeche, México

Además de calles multicolor, este estado de México tiene espacios naturales impresionantes, por ejemplo, El Remate, un miniparque acuático natural en el que puedes nadar con peces. También conviene ir al cenote Azul de Miguel Colorado, que tiene una tirolesa para verlo desde el aire y terminar con un chapuzón en su agua transparente. El plato fuerte es la zona arqueológica maya más grande de nuestro país: Calakmul, patrimonio cultural mixto de la Unesco, una mención otorgada a sitios que han sido creados en parte por la naturaleza y en otra, por el hombre. Debido a la complejidad de los requerimientos, no hay muchos en el mundo, es el primero en México y el tercero en toda América. Ahí podrás subir a las pirámides y observar la vasta jungla que te rodea.

(Fotos: Cortesía)

6. Caminata en la naturaleza de Paiva

Lugar: Portugal

¿A tu mamá le gustan los paseos al aire libre? Entonces le encantará este puente que te lleva por puntos estratégicos del río Paiva, en Portugal, para admirar postales salvajes de la zona de Arouca, cerca de Oporto. El sendero Paiva Walkways lleva a los paseantes por un recorrido entre bosques y cascadas, desde donde es posible disfrutar de espectaculares vistas de flora y fauna gracias a que la construcción interfiere muy poco con el paisaje.

Durante dos horas y media se caminan 8,700 metros sobre un puente de madera ultradelgado que sigue la topografía del lugar; es muy simple en su arquitectura para no distraer tu atención e invadir lo menos el ambiente, y permite crecer la vegetación salvaje alrededor de él para que te sientas rodeado de naturaleza. Un paseo que requiere buena condición física, pero que no debe faltar en la bucket list de las mamás aventureras.

(Fotos: Cortesía)

Un poco de shopping

Tienen que traer a casa un par de ballerinas. Fueron el zapato unisex en la Europa Medieval y hoy día son una comodidad; su proceso de hechura se ha arraigado en Portugal desde hace siglos. Las marcas locales de bajo presupuesto y alta calidad están a la orden del día, y una de las que ha cobrado fuerza en los últimos años es Josefinas, que te permite grabar tus iniciales al calzado.

josefinas.com/es

7. Aventuras en la costa

Lugar: Jamaica

Te proponemos descubrir Dunn’s River Falls, una de las atracciones más famosas de esta isla. Es un lugar geológicamente original, pues el agua proviene de una corriente de manantiales que recorre 300 metros hasta llegar al mar, en donde se transforma en una cascada casi horizontal. No es muy común encontrar imágenes así en el mundo, ya que por lo general terminan antes de tocar el océano y ésta desemboca directo en él, es ahí donde tu mamá y tú inician su recorrido.

El paseo típico en Dunn es subir la catarata empezando por la playa y detenerse a chapotear en los descansos que se encuentran por todo su largo para luego continuar contracorriente hasta subir a la selva; no te preocupes, es muy fácil de escalar con cualquier condición física. En algún momento se encontrarán con los pies en el agua y completamente rodeadas por árboles gigantes y, no te mentiremos, una que otra telaraña gigante, pero todo forma parte de la aventura natural dentro de esta cascada-escalera, única en su tipo en el Caribe.

(Foto: Cortesía)

Bebida milenaria

Si tu mamá es amante del café tiene que probar el cosechado en las montañas jamaiquinas The Blue Mountains, llamadas así por la neblina azul que parece salir de ellas, sus granos han sido calificados como los mejores del mundo. Hagan una excursión a sus campos y haciendas.

8. Únete a los delfines

Lugar: Puerto Vallarta, Jalisco, México

Nadar con estos animales es una experiencia extraordinaria, pero nunca debes hacerlo con unos en cautiverio, ya que sufren mucho al ser entrenados y tienen una vida muy corta. Lo ideal es salir a buscarlos en su hábitat natural y convivir en libertad absoluta. Aquí, a bordo de una lancha con un guía experto, localizan dónde se encuentran y saltan al agua para jugar con ellos. Como son tan curiosos querrán estar contigo y podrás escucharlos acercarse a ti bajo el agua. Existen pocos lugares en el mundo en donde puedes vivir esta gran experiencia, y Vallarta es uno de ellos por medio del programa de turismo Wildlife Connection, que estudia esta especie.

(Fotos: Cortesía)

Comida y relax

Pasen unos días de lujo en el hotel Villa Premiere, conocido por su spa y por sus restaurantes con delicias mexicanas.

www.premiereonline.com.mx