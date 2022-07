¡Verano a la vista! Los 10 imprescindibles para empacar y llevarlos a tus vacaciones

Las vacaciones de verano están a la vuelta de la esquina. Ya sea que vayas de viaje a la playa, al bosque o que simplemente decidas hacerla de turista en tu ciudad, te decimos cuáles son los 10 productos imprescindibles para que empaques en tu maleta estas vacaciones.

1. Bronzer de Guerlain.

Foto: Cortesía.

Porque a nadie le gusta verse color fantasma, menos durante el verano. El Terracotta Blooming Bee, de Guerlain, te va a dar una apariencia de piel glowy, saludable y bronceada. Está hecho con ingredientes naturales en un 96% y tiene forma de abeja postrada en una flor con tonos rosados, bronces y amarillos.

¿Cómo aplicar un bronzer? Mezcla todos los tonos que vienen en el empaque y aplica con una brocha en puntos ‘altos’ como pómulos, punta de la nariz y frente para una apariencia más esculpida en el rostro o también puedes usar cada tono por separado: el bronceador como base, el tono rosa en los pómulos (para una apariencia sonrojada) y el iluminador en la punta de la nariz y los huesos de las cejas.

2. Protector de calor para el cabello de Nashi Sun.

Foto: Cortesía.

Se trata de una línea que consta de champú, protector solar en spray y mascarilla para el cabello, ideal para esta época en que nos da mucho el sol en el cabello. Los rayos UV son más intensos en ambientes con alta humedad, por lo que es ideal contar con un protector solar para cabello de modo que mantengamos saludable nuestra melena.

La línea de Nashi contrarresta los efectos causados en el pelo por la deshidratación de la sal marina, el sol y el cloro, además de estar enriquecido con vitamina E, lo cual nos protege de radicales libres, al mismo tiempo que protege el color del cabello, repara las fibras capilares, hidrata y suaviza.

3. Protector solar para rostro de Nivea Sun Face.

Foto: Cortesía.

Desde hace algún tiempo Nivea lleva apostándole a la protección solar especializada en rostro. De allí nace Nivea Sun Face, una línea de protectores solares exclusivos para la piel de la cara, que es mucho más fina y delicada, además de que tiende a estar más expuesta a la luz solar y a la ‘luz azul’, la cual encontramos de forma artificial en los dispositivos como el celular, computadora, tablet, entre otros.

Hay cuatro variantes de esta línea: control de brillo, anti edad, piel sensible y bb cream de tono uniforme; de este modo, además del FPS (factor de protección solar) contra rayos UV y UVA, también tienes un beneficio adicional en el producto.

4. Serum nocturno reparador de cabello de Aveda.

Foto: Cortesía.

Cuando salimos de vacaciones nuestro cabello tiende a resecarse por la excesiva exposición al sol. Para remediarlo, Aveda recién lanzó un suero de noche llamado Botanical Repair Strengthening Overnight Serum. Se trata de un tratamiento vegano que te aplicas en la noche y actúa mientras tú duermes. Lo que hace es generar enlaces en la corteza interna del cabello, fortaleciéndolo, reparándolo y protegiéndolo de daños futuros. Al día siguiente tendrás un cabello más fuerte, profundamente nutrido y revitalizado. Además, el serum contiene aceite de Nangai, que ayuda a unir las puntas separadas del cabello, reduciendo el problema hasta 84% en una sola noche de aplicación.

5. Maleta de viaje de Mappa

Foto: Cortesía.

¡Adiós a los rayones en tu maleta, así como a las rueditas que se traban cuando tienes más prisa en el aeropuerto! Mappa es la primera marca de maletas mexicanas premium que combina tecnología japonesa y alemana. La carcasa está hecha de policarbonato, el cual es resistente a rayones y golpes, mientras que las ruedas de las maletas están diseñadas con una tecnología japonesa llamada Hinomoto, misma que está integrada en el sistema Silent Run que presente en las marcas más top de equipaje. La combinación resulta en un deslizamiento increíblemente suave y silencioso.

Además, Mappa cuenta con trolley telescópico, asas de alta resistencia en la parte superior y lateral, las maletas medianas y grandes cuentan con patas laterales de apoyo y candado TSA, el cual se puede personalizar con clave única de tres dígitos. Mappa es una digna representante de la calidad mexicana.

6. Perfume Daisy Eau So intense de Marc Jacobs.

Foto: Cortesía.

Ya sea que andes de arriba a abajo explorando el lugar o que te quedes a descansar en tu hotel, es importante contar con un perfume que nos pueda seguir el ritmo en vacaciones. Daisy, de Marc Jacobs acaba de cumplir 10 años de vida y se renueva para seguir estando en el gusto de las consumidoras. Su botella dorada imita los rayos dorados del sol y su tapa en forma de margarita es una evocación a la naturaleza y la llamada ‘golden hour’.

De acuerdo con su creador, el maestro perfumista Alberto Morillas, el aroma fue inspirado por cálidos atardeceres sobre exuberantes praderas de margaritas. Olor a pera, fresa, miel dulce y botones de rosa con vainilla y musgo verde. Si te gustan los aromas dulces, Daisy Eau So intense, de Marc Jacobs se convertirá en tu perfume favorito, no sólo durante el verano, sino todo el año.

7. Barniz de uñas de Sally Hansen.

Foto: Cortesía.

El verano invita a vestir tus uñas con colores explosivos y alegres, al igual que tus vacaciones. No hay combinación más feliz para tus uñas que el kit Match and Mix with Pride, de Sally Hansen. Se trata de su colección especial lanzada en el Mes del Orgullo Gay con todos los tonos de la bandera del arcoiris para que los uses por separado o todos juntos:

- XTREME WEAR tono 299 Pucker Up

- INSTA-DRI tono 359 Hail Cherry

- XTREME WEAR tono 349 Mellow Yellow

- XTREME WEAR tono 359 Tan-Lime

- XTREME WEAR tono 479 Paific Blue

- XTREME WEAR tono 569 Rockstar Pink

- INSTA-DRI tono 413 Expresso

- COLOR THERAPY tono 110 Well, Well, Well

- MIRACLE GEL tono 582 O-Zone You Didn’t

- MIRACLE GEL tono 245 Satel-lite Pink

- MIRACLE GEL tono 849 Onyx-pected

Además de los tonos increíbles, esta colección de Sally Hansen está hecha en colaboración, por 4° año, con GLAAD, una organización para la defensa por los derechos de la comunidad LGBTQ+.

8. Bolsa de mano de Cloe.

Foto: Cortesía.

Foto: Cortesía.

La niña favorita de las historietas llega a una colección de bolsas increíble. Estamos hablando de Mafalda, plasmada en la línea que recién sacó Cloe con bolsas de mano, cangureras, carteras, bolsas de maquillaje, entre otros accesorios de la más famosa creación de Quino, Mafalda, quien este 2022 cumple 58 años de vida.

Compuesta de distintas escenas de la historieta y en una gran variedad de colores, tamaños y formas, si eres fan de Mafalda, seguramente te gustará algún modelo de esta colección (¡o todos!) para llevarla de vacaciones o pasearla en tu día a día.

9. Desodorante de naranja de Green Doctor

Foto: Cortesía.

El desodorante es vital todo el año, pero en las vacaciones de verano, necesitamos algo que, además de protegernos del mal olor, cuide también nuestra piel y huela rico. La línea de desodorantes de Green Doctor son naturales, libres de parabenos, sin alcohol ni aluminio, lo cual cuida tu piel. Además, es amigable con el medio ambiente, pues sus empaques son 100% degradables y libres de crueldad animal. Actualmente las fragancias con las que cuentan son pepino, lavanda y naranja para que el aroma te provoque un estado de ánimo diferente.

10. Audífonos inalámbricos de Beats.

Foto: Cortesía.

Crea tu propio soundtrack de vacaciones y reprodúcelo en estos audífonos inalámbricos. Beats Studio Buds cuenta con cancelación de ruido, además de un sonido potente y equilibrado. Ya sea tu podcast favorito o tu lista de canciones favoritas, este compañero de viaje no te fallará a donde lo lleves.