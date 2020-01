Magic Happens, un nuevo desfile llega a Disneyland Resort en California

Disneyland Resort debuta el nuevo desfile “Magic Happens” el 28 de febrero de 2020, con momentos mágicos de aclamadas historias de Disney y Pixar, incluyendo Frozen 2, Coco, Moana y muchas más.

Este espectáculo vespertino brinda una procesión jubilosa, real y fantástica para los visitantes de todas las edades en Disneyland Park.

“Magic Happens” incluye carrozas impresionantes con personajes Disney, música imaginativa co-compuesta por el cantante y compositor Todrick Hall, vestuarios creativos y coreografía contemporánea.

Este desfile nuevo, liderado por Mickey Mouse y sus amigos, celebra momentos de magia de las historias de de Walt Disney Animation Studios y Pixar Animation Studios films, convirtiéndolos en realidad a una escala inmensa con carrozas impresionantes, vestuario creativo y una banda sonora musical sorprendente y rítmica que se combina con las melodías siempre estimadas de Disney.

“Cuando vienes a Disneyland y Disney California Adventure, hay tantas formas de sumergirse en nuestras historias… pero un desfile es una experiencia única porque es la única forma para ti, como parte de la audiencia, de permanecer en un mismo lugar y disponer de tantas historias, personajes, escenas y momentos mágicos pasando por delante tuyo”, dijo David Duffy, director creativo Disney Live Entertainment.

“Magic Happens” incluye algo para todos y podrá ser disfrutado por los visitantes de todas las edades. Este nuevo desfile presenta nueve carrozas completamente nuevas, en las que se destaca la magia de cuentos clásicos de Walt Disney Animation Studios tales como “The Sword in the Stone”, Cinderella y Sleeping Beauty, y más recientes historias incluyendo Frozen 2, Moana y The Princess and the Frog, de Disney Animation Studios, así como Coco, de Disney y Pixar.

Las carrozas nuevas fueron creadas como piezas móviles de arte, con sus 2 líneas y diseño estético colaborando para contar una historia mientras el desfile prosigue por su ruta, al tiempo que evoca una sensación de magia.

Además de las carrozas impresionantes, el desfile, que recorre Main Street, U.S.A., estará repleto de artistas dinámicos y más de dos docenas de personajes de Disney y Pixar. El diseño de vestuario del desfile se inspira directamente de las pasarelas de moda contemporáneas, por lo que cada traje ha sido creado con vistas al futuro, pero aún así distintivamente Disney.

En “Magic Happens” muchos artistas y personajes lucirán nuevos trajes, específicamente diseñados para este desfile.

Mientras la música y las historias vistas en “Magic Happens” están ancladas en la tradición icónica de Disney, la banda sonora y la coreografía están notablemente influenciadas por los diseñadores de la cultura contemporánea, dando un toque moderno a los populares clásicos de Disney. “Magic Happens” presenta una banda sonora musical energética y nuevas canciones, co-compuestas por el cantante y compositor Todrick Hall.

“Este es un momento en el que se cierra el círculo para mí”, dijo Hall, quien inició su carrera en el Walt Disney Resort en Florida como actor en “Beauty and the Beast – Live on Stage”. Aprendí cómo bailar mirando los desfiles de Disney, así que el hecho de que ahora esté creando la música que estos personajes de Disney icónicos van a interpretar es prácticamente lo más épico que me ha pasado en mi vida”.