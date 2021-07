Date una ‘staycation’: guía rápida para huir de la rutina con vacaciones en tu ciudad

¿Aún no planeas tus vacaciones? ‘Staycation’ es el nuevo modo de relajarte, adaptado a la situación global, pues ser turista en tu ciudad tiene ventajas. ¡Huye de la rutina cerca de casa!

Por: Jessica Moreno

Las llamadas staycation, un juego de palabras en inglés que se refiere a ‘quedarse a vacacionar’, no son nuevas, surgieron hace unos años como opción para las personas sin muchos días libres o con un presupuesto limitado para cruzar el mundo. Tienen éxito en capitales como París, Londres o Nueva York, en gran medida porque sus habitantes viven eternamente ocupados; sin embargo, la crisis de salud mundial relanzó la idea y la convirtió en la mejor opción para darse un break, sin importar la zona en la que vivas. Además de poner en pausa el confinamiento y el teletrabajo, una buena staycation tiene ventajas invaluables.

¡Comienza a planear tu miniescapada con estas claves!

1) DESCANSO VERDE

Para desconectarte por completo, asegúrate de poner en tu lista de básicos un hermoso jardín por dónde pasear. Nada como adentrarte en la naturaleza para sentirte renovada, tras apenas 15 minutos rodeada de árboles notarás los beneficios en tu sistema. Según el American College of Preventive Medicine, tus pulmones se expanden y el ritmo de tu corazón se regula. ¡Aún mejor si vives cerca de la playa!

Aprovecha el tiempo extra en casa para poner en prácticas estas ideas y muy fáciles para llevar la naturaleza a tu hogar 🌿🏠.

2) DÉJATE CONSENTIR

Reserva un par de noches en un hotel. ¿Qué tal un desayuno preparado por alguien más, tratamientos de spa y vueltas en la alberca? Puro placer. Para sacar más provecho a tu staycation, elige un espacio bien conectado.

3) VIVE LA HISTORIA

Una actividad que tal vez no haces a menudo en tu ciudad es recorrer sus museos o sitios históricos, date a la tarea de redescubrir esos espacios culturales que llevas años sin visitar o que ni siquiera conoces. El souvenir de tu staycation puede venir de la tienda del museo, el mejor lugar para encontrar joyas de diseño escondidas.

4) ¡DESCONÉCTATE! (EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE)

Difícilmente todos tus familiares o amigos irían de vacaciones contigo, así que para pretender que estás lejos de casa, no hagas planes para cenar con uno o visitar a otro, y di adiós al teléfono. Por lo general no siempre tienes internet en el extranjero o tus horarios son distintos, así que juega el papel y sólo relájate. Revisar tus redes sociales queda pospuesto, en especial los WhatsApp que te hacen accesible a todo mundo 24/7.

5) AGRANDA EL PANORAMA

No es una obviedad: entra a la página de turismo de tu ciudad (consulta www.visitmexico.com) y da un vistazo a los planes que proponen a los extranjeros, te sorprenderá ver que no conoces ni siquiera la mitad de todo lo interesante que hay a tu alrededor. Es el momento de tomarte la foto del recuerdo en ese típico spot para visitantes, por algo es tan popular. Además, encuentra un rooftop espectacular, el sitio más buscado por los turistas al llegar a una ciudad, ya que es la mejor manera de ver todo a la redonda.

6) TOMA CAMINOS INESPERADOS

Para llegar a tu destino no sigas la ruta exprés que sabes es más rápida, date el tiempo de descubrir cómo lo harías en una ciudad desconocida, si es posible, a pie, en bicicleta rentada o en autobuses estilo Hop On Hop Off (como el turibús de la Ciudad de México). Será una experiencia única ver tu urbe desde una óptica fresca y diferente.

7) PON EN PRÁCTICA EL BLEISURE

Es el nuevo término que, contra todas las reglas, te invita a mezclar negocios con placer (business+pleasure). En la pandemia, la renta de departamentos en espacios naturales ha estado a la alza, ya que si de cualquier modo tu trabajo es virtual, qué mejor que hacerlo con los pies en la arena. El sitio casai.com pone a disposición inmuebles en sitios como Cancún, Puerto Vallarta, Tulum, Valle de Bravo o Riviera Nayarit para bleisures o staycations inolvidables.

8) FIJA UN PRESUPUEST O

Así como harías con cualquier otro viaje, organiza cuánto quieres gastar y en qué, pero no caigas a la tentación de querer ahorrar en restaurantes o actividades por el hecho de estar cerca de casa. ¿Te encuentras lista para reinventar tus días de descanso?

