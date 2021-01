Si en tus planes está conocer un lugar repleto de historia viva, majestuosos paisajes y una excitante escena cultural, Edimburgo, Escocia, es el lugar perfecto.

«Visitar Escocia es como volver a ser niña frente a sus imponentes castillos, donde cualquiera puede aspirar a ser una princesa celta o un hechicero druida entre sus colinas y ríos”. Éste y otros pensamientos son recogidos en Leaves from the Journal of our Lifes in the Highlands, las memorias de la reina Victoria de Inglaterra. Redactadas durante su juventud, cuando vivió los momentos más felices de su vida en Escocia, junto a su esposo el príncipe Alberto e hijos.

Un tesoro costumbrista y lectura obligada para darnos una idea del estilo de vida de la campiña británica. Así que si ya se antojó emprender la travesía por su legado histórico, ahora espera conocer su oferta cultural, ya que Escocia es uno de los países más hermosos del mundo según los lectores de la prestigiosa Rough Guides, a causa de sus playas salvajes, copiosos bosques, ciudades bulliciosas y fragantes destilerías de whisky.

Por éstas y otras razones, cuando sea posible vacacionar con libertad, este destino merece integrar tu bitácora de viaje.

Experiencia al estilo escocés

¿Buscas una celebración extraordinaria? Planea tu travesía en la recta final del año, ya que coincidirá con dos fiestas: la de St. Andrew y el ritual de solsticio mejor conocido como Hogmanay. Tiene lugar entre los días 29 de diciembre y 2 de enero.

Y aunque el hecho de festejar el fin de año es una costumbre implantada en Escocia hace cinco siglos, esta conmemoración es más antigua y fue incorporada por la iglesia protestante en el año 1600.

Un hecho impactante es que desde entonces se han realizado procesiones iluminadas con antorchas a lo largo de la avenida Royal Mile hasta la Catedral de St. Giles. Donde en condiciones normales hay conciertos de música clásica a la luz de las velas. Y más entrada la noche se despliegan fuegos artificiales, danzas tradicionales y el coro de gaitas.

Una ciudad laberíntica

Para conocer esta intrincada urbe te sugerimos ubicar sus principales calles distribuidas en el cuadrante de Castle Hill: Lawnmarket, High Street y Canongate, alrededor de la avenida principal.

Así como la Royal Mile, que parte del castillo de Edimburgo, enclavado en lo alto de una peña. Principal atracción del lugar, debido a su arquitectura gótica y encumbrada belleza, pues la ciudad fue erigida sobre volcanes extintos en el Fiordo de Forth, a la entrada del mar del Norte, para impedir las invasiones inglesas.

Si a ello agregamos el abundante misterio que engalana sus calles adoquinadas, al más puro estilo medieval, comprenderás por qué fueron declarados, la ciudad y el castillo Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Desde allí es fácil conducirse por los monumentos de la ciudad. Pero si quieres develar al verdadero Edimburgo debes hacerlo como un local. Es decir, caminándola, ya que, pese a que es una urbe pequeña, debido a la ampliación de la parte llamada New Town en el siglo XVIII, muchas sitios sólo tienen acceso vía callejuelas, subsuelos y pasajes, lo cual le da un halo de secrecía descrito por grandes narradores. Como Sir Arthur Conan Doyle o el mismo Irvine Welsh, en obras como Sherlock Holmes o Trainspotting, respectivamente.

Por lo que si te llegas a perder, la gente suele ser muy amable y, sin duda alguna, te ayudará a encontrar tu destino. A la par de hallar comercios interesantes como el célebre Celtic Craft Centre. Una de las sastrerías de kilts de mayor prestigio, o la exquisita librería McNaughtan’s Bookshop Gallery.

Asimismo, también te recomendamos el Multrees Walk, en el que están firmas de lujo como Louis Vuitton y Harvey Nichols. Así como las licorerías y pubs más selectos de Escocia, como The Voodoo Rooms. Es un foro genial para escuchar bandas legendarias del britpop, como Travis o New Order.

Un refugio digno de la realeza

Para descansar como una royal, o cuando menos ser tratada como una noble, no existe mejor lugar que el hotel The Balmoral, a pasos de la plaza Waterloo y la catedral de St. Giles.

Hospedarse en dicha fortaleza es cruzar los umbrales del lujo, como lo acredita la guía de viajes de Forbes, al darle cinco estrellas por cumplir todos los estándares de servicio y atención al cliente. Ya que en sus poco más de 180 habitaciones disponibles se respira sofisticación y buen gusto por milímetro, como afirma Richard Cooke, director gerencial.

Un sitio que ha recibido a personalidades exigentes y notables a lo largo de los años, desde Elizabeth Taylor hasta Tony Blair. Quienes han encontrado entre sus habitaciones y brasseries un motivo para volver.

Tan sólo el restaurante Number One fue condecorado con una estrella Michelin por su magnífico menú. En el que figuran platillos como el Highland Wagyu Beef o el exquisito BBQ Orkney Scallop. Pero si lo que deseas es experimentar la hora del té al estilo escocés, no puedes irte sin pasar por Palm Court. Y pedir sus exquisitos scones, acompañados de una taza Earl Grey, y llevarte uno de sus encantadores souvenirs antes de partir.

Por: Carolina M. Payán